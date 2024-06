Fröling-Eigentümer Dr. Ernst Hutterer und Fröling-GF Dr. Thomas Haas zeigen sich stolz über diese Auszeichnung: „Es freut uns sehr, dass gerade wir als mittelständisches Unternehmen in dieser Kategorie den Pegasus in Silber gewonnen haben. Wir sind seit über 60 Jahren in der Branche tätig und setzen bei unseren Heizsystemen von Beginn an neue Maßstäbe.“ Mit dieser Auszeichnung wird die Kompetenz unserer Mitarbeiter, die Qualität unserer Produkte und unsere Rolle als Pionier in der Heizkesselbranche unterstrichen.“

Pionier und Taktgeber der Branche

Als größter Heizkesselerzeuger Österreichs ist Fröling national und international erfolgreich und seit Beginn Pionier bei modernen Holzheizsystemen. Zahlreiche Qualitätsauszeichnungen auf der ganzen Welt untermauern die Rolle von Fröling als Taktgeber der Branche und die Innovationskraft des Unternehmens.

Fröling entwickelt und fertigt die Produkte in eigenen Werken in Österreich und Deutschland. Als führender Hersteller von Scheitholz-, Pellets-, Hackgut- und Kombikessel mit ca. 1.100 Mitarbeiter konnte Fröling die letzten Jahre den Umsatz auf rund eine halbe Milliarde verdreifachen. Die Exportquote liegt bei rd. 80%. Fröling bietet innovative Lösungen im Leistungsbereich von 7 – 1.500 kW. Die innovativen Speichersysteme reichen von Pufferspeichern bis hin zur hygienischen Warmwasserbereitung und Solareinbindung. Auch Lagerraum-Austragsysteme in unterschiedlichsten Varianten zählen zum umfangreichen Sortiment und machen Fröling zum Komplettanbieter für den Heizraum.

Und das Zukunftspotential für Scheitholz-, Hackgut- und Pelletsheizungen ist nach wie vor enorm. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen setzen weltweit immer mehr Menschen auf die Versorgungssicherheit der erneuerbaren Energieträger. Außerdem schätzen Kunden und Partner weltweit die hohe Qualität der in Österreich entwickelten und gefertigten Produkte genauso wie das umfangreiche Serviceangebot und die Unterstützung der Fröling-Spezialisten. Fröling beschäftigt in der Branche den größten Kundendienst und liefert so auch die nötige Sicherheit und Servicestärke für die Kunden im In- und Ausland. Zusätzlich genießen die Betreiber einer modernen, vollautomatischen Biomasseheizung puren Komfort.