RADAWAY: Halten alles an ihrem Platz: Stabilisatoren

Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Dusch- und Badewannenabtrennungen und stabilisieren und stützen die Konstruktion. Stabilisatoren. Welche Art verwendet wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Serie und Größe der Duschkabine und besondere Einbausituationen im Badezimmer.

Standardmontagen


Sonderlösungen

Spezielle Stabilisierungselemente, die verwendet werden, wenn eine Standard-Wandhalterung zu montieren nicht möglich ist, ermöglichen es bei schwierigen Raumkonzepten eine gelungene Lösung zu finden. Der Teleskop-Stabilisator wird an der Decke befestigt. Er wird z. B. verwendet, wenn eine schräg gestellte Duschkabine in der Nähe eines Fensters aufgestellt wurde.

 

Bei schrägen Wänden ist es erforderlich eine Halterung mit beweglichen Befestigungsgelenken einzusetzen. Dieser kann im Bereich von 90° verstellt werden und ist für 6 und 8 mm dickes Glas geeignet.

 

 

Der neue Stabilisierungswinkel 90° ist bis 2° einstellbar. Konzipiert für die Montage von 6 und 8 mm Glas. Er ersetzt den Standard-Stabilisator im Lieferumfang der jeweiligen Duschabtrennung.

