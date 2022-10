Weltmeisterschaft der Berufe in der Disziplin „Anlagenmechaniker:in SHK“ findet vom 2.-4. November 2022 im LIXIL Werk für GROHE Duschen und Duschsysteme in Lahr/Schwarzwald statt • Junge Talente des SHK-Handwerks im Mittelpunkt • Tickets ab sofort verfügbar

GROHE ist seit April 2022 Partner der WorldSkills International. Die Sanitärmarke gehört zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Weltweit setzt sich das Unternehmen für die Ausbildung von Fachleuten im Bausektor, insbesondere von Installateur:innen in der Sanitärbranche ein. Als Global Industry Partner von WorldSkills verstärkt die Marke GROHE ihr bestehendes Engagement für die Nachwuchsförderung in der SHK- Branche.

Zwischen dem 2. und 4. November 2022 ist das LIXIL Kompetenzzentrum für Duschen und Duschsysteme der Marke GROHE Austragungsstätte der WorldSkills Wettkämpfe in der Disziplin „Anlagenmechaniker:in SHK“. „Junge Talente zu gewinnen und zu fördern, ist für uns von besonderer Bedeutung. Die Weltmeisterschaft der Berufe bietet den Profis von morgen die Bühne, die sie verdienen. Wir freuen uns sehr und sind stolz, Partner und Austragungsort einer so herausragenden Veranstaltung zu sein“, erläutert Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.

Umfangreiches Rahmenprogramm begleitet die Wettkämpfe

Die Wettbewerbe finden am Produktionsstandort des Sanitärherstellers in Lahr/Schwarzwald statt. Zuschauer:innen sind herzlich willkommen und können sich neben erstklassigen Wettkämpfen der internationalen Teilnehmenden auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. So haben Besucher:innen die Möglichkeit, bei einer Werksführung einen Blick hinter die Kulissen der hochmodernen Produktionsstätte zu werfen. Daneben können Gäste mit „Try a Skill“ auch selbst Wettkampfluft schnuppern und eigenhändig eine Handbrause zusammenbauen. Auf dem GROHE X Motion Truck finden zudem spannende Podiumsdiskussionen zu den Themen Zukunft und Nachwuchsförderung für das Handwerk statt.

Rund um den GROHE GIVE Truck gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Marke GROHE und deren Produkte zu erkunden: Hier lassen sich unter anderem die Montage einer Dusche sowie verschiedene Produkte live erleben.

Der Eintritt ist frei. Eintrittskarten sind für die folgenden Zeitfenster erhältlich: täglich vom 2.-4. November 2022, jeweils vormittags von 09:00-12:30 Uhr oder nachmittags von 13:00-17:00 Uhr. Pro Besucher:in kann nur ein Zeit-Ticket vergeben werden.

Weitere Informationen zu den WorldSkills Wettbewerben sowie zur Anmeldung finden Sie hier.