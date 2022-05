NIBE: Die Dagmar Aaen sticht wieder in See

Arved Fuchs und seine Crew werden im April 2022 per Fähre von Dänemark nach Island reisen und dabei auch ein Auto mit Ausrüstung für die Dagmar Aaen mitnehmen. Das Schiff wird dann im Hafen von Reykjavík startklar gemacht für die Abfahrt im Juni. Vier Wochen wird die Crew in der Dänemarkstraße unterwegs sein, bevor sie sich Mitte Juli auf den Weg nach Jan Mayen macht. Allerdings kann die Weiterfahrt nur fortgeführt werden, wenn die Situation mit dem Eis dies zulässt. Danach wird die Dagmar Aaen in das Schutzgebiet NordostGrönland fahren, nach ScoresbySund, Island, Faröer und die irische See.

Erneut arbeitet Arved Fuchs mit Wissenschaftlern verschiedener Institute zusammen. Seine gesammelten Daten stellt er den Forschern für ihre Arbeit zur Verfügung. Dieses Jahr wird die technische Ausstattung des Schiffs um eine weitere Sonde ergänzt und es werden neue Wissenschaftler mit der Crew von Arved Fuchs das Meer befahren. Mit einem neuen Hydrophon sollen Geräusche unter Wasser aufgezeichnet werden. Während der Expedition werden auch neue Podcasts produziert. Ein Kamerateam vom ZDF wird die Expedition per Videodreh festhalten und für das Format „planet e“ fertigstellen.

Am 29. September 2022 wird die Expedition in Hamburg enden. Die Crew nimmt dort am Extremwetterkongress teil und will ihre gesammelten Informationen vorstellen.

Es bleibt also spannend mit der Expedition Ocean Change. Alle wichtigen Ereignisse, die auf der Fahrt passieren, werden hier auf der NIBE Webseite in weiteren Blogeinträgen vorgestellt. So seid ihr immer up to date wenn es wieder heißt „Ahoi und Leinen los!“