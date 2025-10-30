30.10.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair JUNG PUMPEN - Seminar: Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Einbau und Wartung

18.11.2025 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Vorteile der Wartung für den Handwerksbetrieb und Endverbraucher erkennen, Basisarbeiten selbst durchführen, Fehler identifizieren und beheben. Argumente für den Wartungsvertrag kennenlernen.

SEMINARINHALTE

  • Neues aus dem Hause
  • Jung Pumpen
  • Kurzwiederholung Rückstausicherung, Pumpen und Einsatzbereiche
  • Argumente und Vorteile der fachgerechten Wartung
  • Normenvorschriften zur Wartung
  • Durchführung der Wartung von Pumpen und Fäkalienhebeanlagen,
    Reinigung sowie mechanische und elektrische Überprüfung
  • Häufige Ursachen für Pumpenausfälle und deren Behebung
  • Tipps und Tricks für Einbau und Wartung aus der Praxis

Termine

18.11.2025   um  09:00 bis 16:00, Steinhagen      Jetzt anmelden

12.02.2026  um  09:00 bis 16:30, Steinhagen    Jetzt anmelden

Referenten
Christian Winter (ASW AbwasserService Christian Winter)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 70,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
15 Teilnehmer

Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche
Installateure (SHK)

Dokumente
Themenplan ET-Einbau-Wartung-SHK
Topic plan ET-Installation and Maintenance

