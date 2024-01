BDH bietet kostenlose Webinare und neues Informationsblatt

Flächenheizungen wichtig für erneuerbare Wärme

Effiziente Gesamtsysteme beim Heizen entscheidend

Der BDH hat das technische Informationsblatt „Wand- und Deckenheizung/-kühlung – Grundlagen“ veröffentlicht. Es richtet sich an Fachhandwerker sowie Planer und Architekten und fasst den aktuellen Stand zu Auslegung und Planung von Wand- und Deckenheizung/-kühlung zusammen. Zudem bietet der BDH kostenlose Online-Seminare zum Thema an.

Auch effiziente Kühlung möglich

„Heute kommen beim Heizen immer mehr erneuerbare Energien zum Einsatz, zudem werden die Heizanlagen immer effizienter. Das ist gut und wichtig. Damit die Anlagen aber optimal funktionieren, ist das gesamte Heizsystem entscheidend. Für die Wärmeübertragung sind Flächenheizungen eine optimale Lösung, da sie ideal für niedrige Systemtemperaturen ausgelegt sind“, erklärt Frank Hartmann, Referent des BDH-Fachbereichs Flächenheizung/-kühlung. „Wand- und Deckenheizung bieten zudem die Möglichkeit, Gebäude im Sommer auch effizient zu kühlen. Das macht sie in Summe zu einer wirklich guten Lösung.“

Positive Marktentwicklung

In den vergangenen Jahren hat die Flächenheizung/-kühlung an Boden, Wand und Decke kontinuierlich Marktanteile gewonnen, zeigen Marktdaten des BDH. Insbesondere im Neubau hat sich die Fußbodenheizung zum Standard-Wärmeübergabesystem entwickelt. „Im Bestand kann die Wand- und Deckenheizung/-kühlung eine echte Alternative zur Fußbodenheizung sein, wenn der Boden, aus welchen Gründen auch immer, für eine Temperierung nicht zur Verfügung steht, oder allein nicht ausreicht.“, so Hartmann weiter. „Mit der Flächenheizung beziehungsweise -kühlung können alle Formen der erneuerbaren Energie kombiniert werden. Dadurch können sie nicht nur in Neubauten, sondern auch in energetisch sanierten Bestandsgebäuden effizient für Wärme sorgen.“

Das Informationsblatt Nr. 77 Teil 1 „Wand- und Deckenheizung/-kühlung – Grundlagen“ steht auf www.bdh-industrie.de in der Rubrik „Service“ unter „Infoblätter“ kostenlos zu Verfügung. Neben dem Informationsblatt ist alles Wissenswerte zur Flächenheizung/-kühlung auf www.flaechenheizung-bdh.de zusammengefasst. Dort finden Sie auch einen Video-Mitschnitt des Onlineseminars zu Grundlagen der Wand- und Deckenheizung/-kühlung. Einen Überblick über das gesamte Seminarangebot gibt es unter www.flaechenheizung-bdh.de/seminare.