Nach Einführung des ersten bodenstehenden JUDO Enthärters, dem i-soft PRO, weitet JUDO sein Sortiment an bodenstehenden Enthärtungsanlagen mit der nächsten Innovation aus. Die neue i-soft K SAFE+ ergänzt die SMART GENERATION K und bietet neben 24 Stunden WunschWasser ohne Härteschwankungen ein Mikroleckageschutzsystem. Innovative Technik trifft auf platzsparendes, formschönes Design – für optimale Flexibilität.

Die i-soft K SAFE+ sorgt für höchsten Komfort auf kleinstem Raum: Der bewährte Parallelbetrieb sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb und 24 h weiches Wasser für jeden Anlass. Ob Blumen gießen, Duschen oder Wäsche waschen: Durch nutzenoptimierte, anpassbare WunschWasser-Szenen liefert die Anlage jederzeit die optimale Wasserhärte. Dank des Connectivity-Moduls lässt sich eine Verbindung per WLAN oder LAN für die weltweite Steuerung per App oder Webbrowser einrichten. Zusätzlich ist eine Integration in Smart Home Systeme über die API-Schnittstelle möglich – hier setzt JUDO Maßstäbe mit der opimierten Benutzerfreundlichkeit.

Sämtliche Anlagenfunktionen lassen sich einfach und bequem über die Tastatur steuern. Die Menüstruktur ist übersichtlich und selbsterklärend. Besonders praktisch und nur bei JUDO ist das LCD-Signaldisplay, das für eine optimale Ablesbarkeit sorgt: Es zeigt über verschiedene Hintergrundfarben, in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist.

Für mehr Sicherheit sorgt der integrierte Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung und automatischer Absperrung. Letztere Funktion lässt sich auch bequem von unterwegs aus steuern, beispielsweise wenn im Urlaub der Gedanke an die nicht abgesperrte Waschmaschine für schlaflose Nächte sorgt. Auch bei einem Stromausfall müssen sich Besitzer der i-soft K SAFE+ keine Gedanken machen: Das patentierte Safety-Modul sichert den Betrieb sowie die Leckageschutzfunktionalität über mehrere Stunden hinweg.

Dank minimiertem Verbrauch von Regeneriermitteln, Wasser und Energie arbeitet die Anlage besonders sparsam und ressourcenschonend. Die Soft-Close-Behälterabdeckung macht die Nachfüllung des Regeneriermittels zum Kinderspiel. Neben der hohen Effizienz und dem technischen Vorsprung überzeugt sie mit ihrer Funktionalität: Durch die flexible, platzsparende Aufstellung mit nur 69 cm Höhe ist die Anlage stets leicht zugänglich und kann zum Beispiel unter der Arbeitsplatte oder mit einer optionalen Wandkonsole an der Wand angebracht werden.

Mit der SMART GENERATION K liefert JUDO hochwertige Lösungen für die Wasserenthärtung von morgen – schon heute.