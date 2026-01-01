HERZ WÜS flex bietet für alle Anforderungen und Situationen die optimale Lösung. Unterteilt wird die Familie WÜS flex in drei Hauptkategorien: WÜS flexRAD eignet sich perfekt für Radiatorenheizungen, während WÜS flexFBH ideal für Flächenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen ist. Für Systeme mit getrennter Versorgung für Heizung/Kühlung und Warmwasser ist HERZ WÜS flexLEN die richtige Wahl. Die Auswahl der unterschiedlichen Zapfleistungen je nach Kategorie ermöglichen eine flexible Lösung für jede Heizsituation.

Alle Modelle der HERZ WÜS flex Familie haben eines gemeinsam: Sie bieten in einer kompakten Größe eine vollständig vorinstallierte Technik, die für zeitsparende Inbetriebnahme und maximale Energieeffizienz sorgt.

WÜS flexFBH

Die WÜS flexFBH wurde speziell für Niedertemperaturanwendungen entwickelt und ist die ideale Lösung für Flächenheizungen mit Heizlasten bis zu 12 kW. Dank der integrierten thermostatischen Nachregelung bietet sie zuverlässigen Schutz vor Verkalkung und Verbrühungen, während der HERZ Druck-Temperatur-Regler eine zentrale Regelung der Warmwassertemperatur gewährleistet. Gleichzeitig verfügt sie über eine Warmwasservorrangschaltung, die sicherstellt, dass Warmwasser stets priorisiert bereitgestellt wird, ohne die Heizleistung merkbar zu beeinträchtigen.

Für einen reibungslosen Betrieb sorgt die drehzahlgeregelte Umwälzpumpe in Kombination mit einem Sicherheitsthermostat (Bimetallthermostatschalter), die eine konstante Zirkulation des Heizungswassers sicherstellt. Darüber hinaus gewährleisten die Differenzdruckregler im Primär- und Sekundärkreis einen konstanten Differenzdruck, wodurch ein hydraulisch stabiles System entsteht und die Wärme präzise an die vorgesehenen Verbrauchsstellen verteilt wird.

Ein weiterer Vorteil ist der Sommerbypass, der auch in den warmen Monaten eine effiziente und schnelle Warmwasserbereitstellung ermöglicht. Damit bietet die WÜS flexFBH nicht nur eine effiziente Wärmeverteilung und hohen Komfort, sondern sorgt zugleich für einen energieoptimierten Betrieb – unabhängig von der Jahreszeit.