Sommerpause für den UVP bei DERBLAUE®. Pünktlich zur Urlaubssaison sorgt DERBLAUE® zusätzlich für gute Laune mit bis zu 30% Rabatt auf alle Produkte!

Von 13. – 19. Juli gibt es bis zu 30% Rabatt im DERBLAUE® Shop. Die cleveren Produkte von DERBLAUE® liefern beste Lösungen für jegliche Arbeit mit Flüssigkeiten – sei es zum kontrollierten Ableiten, sicheren Auffangen oder effizienten Abpumpen. Entdecke alle Produkte im Shop sowie perfekt abgestimmte Sets. Nur diese Woche zum Sonderpreis!

Wäre das nicht eine tolle Überraschung für dein Team? Gute Mitarbeiter verdienen professionelles Werkzeug. Und Kunden schätzen saubere Qualitätsarbeit. Beiden Ansprüchen wirst du mit DERBLAUE® gerecht.

Worauf wartest du noch? Das Angebot gilt nur von 13. - 19. Juli!

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Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com