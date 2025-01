In der modernen Heizungs- und Klimatechnik stehen Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit zunehmend im Vordergrund. Unternehmen und private Haushalte suchen nach innovativen Lösungen, die nicht lediglich Energie sparen, sondern auch den Installationsaufwand reduzieren und gleichzeitig umweltfreundlich sind. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, Systeme zu entwickeln, die sich an individuelle Gegebenheiten anpassen lassen und dennoch eine hohe Leistungsfähigkeit bieten. Hier setzt das Meiflow EDM von Flamco an – ein modulares Baukastensystem, das durch seine durchdachte Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien einen zukunftsweisenden Beitrag zur Heiz- und Klimatechnik leistet.

„Das Meiflow EDM ermöglicht die Installation eines Wärmeerzeugers mit getrennter Verteilung über Pumpengruppen in einem mehrmodularen sowie flexiblen Konzept“, erklärt Martin Wittig, Product Manager bei Aalberts hydronic flow control. „So bieten wir mit diesem innovativen und universell einsetzbaren Baukastensystem eine Lösung, die Energie spart, den Installationsaufwand erheblich reduziert sowie die Flexibilität für verschiedene Anwendungsfälle deutlich erhöht.“

Meiflow EDM: Das Baukastensystem für Heizungs- und Klimatechnik

Das Meiflow EDM überzeugt mit seinem universell einsetzbaren Baukastensystem für den Einsatz in der Heizungs- und Klimatechnik. Durch seine innovative Konstruktion und das verwendete Material spart das Produkt Energie sowie Bauraum und schont dadurch gleichzeitig die Umwelt.

Das gesamte System setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die flexibel miteinander kombiniert sowie leicht nachträglich integriert werden können. Dadurch lässt sich am Installationsort das benötigte Set aus Einzelkomponenten gezielt an die spezifischen Gegebenheiten anpassen. Die 360 Grad drehbaren Verbindungsstellen zwischen den Komponenten sowie die vielen möglichen Verbindungselemente für das Verteilnetz ermöglichen eine universelle Einsatzmöglichkeit des Meiflow EDM. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, vorkonfektionierte Sets für bereits fest definierte Einbaufälle zu erstellen. Dabei ist das Mischer-Modul mit einem wechselbaren Mischer zum Tausch der Vor- und Rücklaufleitung (links/rechts) und einem stufenlos einstellbaren Bypass zur Verbesserung des Regelverhaltens ausgestattet. Ein zusätzliches Mischer-Modul ermöglicht die Erweiterung des bestehenden Verteilnetzes zu einem 3-Leiter-System für Heiz- und Kühlanwendungen. Dadurch wird ein weiterer Installationsaufwand im Vergleich zu einem klassischen 4-Leiter-System eingespart. Außerdem bietet das verwendete Verbundmaterial eine geringe thermische Leitfähigkeit und ist gegen Hydrolyse und Kondenswasser beständig.

Vorteile durch den Einsatz von Meiflow EDM

Für moderne Heizungs- und Klimaanlagen bietet das Meiflow EDM zahlreiche Vorteile, die es zu einer hervorragenden Wahl machen. Denn die Größe des Systems sowie Isolierung kann flexibel an die spezifischen Anforderungen des Projekts angepasst werden. Auch die variable Außenschnittstelle ermöglicht eine individuelle Gestaltung, die den Kundenwunsch entspricht. Ein weiteres Highlight sind die Schnellmontage-Verbindungen, die eine signifikante Zeiteinsparung beim Einbau von Geräten bieten. Dies erhöht die Effizienz der Installation und minimiert den Aufwand für die Fachkräfte vor Ort. Die kompakte Bauweise des Meiflow EDM erlaubt zudem eine interne Verwendung in einer Vielzahl von Geräten. Ein weiterer relevanter Aspekt des Meiflow EDM ist die Nachhaltigkeit. Das System verwendet effiziente und umweltfreundliche Materialien, welche die Leistungsfähigkeit steigern sowie zur Schonung der Umwelt beitragen.

Einführung des Meiflow EDM

„Die Einführung der Meiflow EDM erfolgt in zwei verschiedenen Schritten“, fügt Martin Wittig hinzu. In der ersten Phase bestehen die Hauptkomponenten des Meiflow EDM aus Messing und einem temperaturbeständigen Kunststoff. Diese Variante ist seit Januar 2025 für die OEM-Kunden verfügbar. In der darauffolgenden Version bestehen alle Hauptkomponenten aus Kunststoff. Derzeit ist der Einführungstermin für diese Variante auf Ende 2025 festgelegt.

Durch die Standardisierung und Modularisierung des Systems wird nicht nur der Installationsaufwand verringert, sondern es werden auch Kosteneinsparungen erzielt. Die Anpassungsfähigkeit des Systems trägt weiter dazu bei, individuelle Lösungen für verschiedene Anforderungen zu schaffen. Insgesamt stellt das Meiflow EDM eine zukunftsorientierte Lösung dar, die sowohl Flexibilität als auch Effizienz in der Heizungs- und Klimatechnik vereint.