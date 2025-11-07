VERTIGO VRD 90 DN20
07.11.2025  Pressemeldung Alle News von DEBE

DEBE Flow Group: Sonderpreis-Herbstaktion „Solarstationen“: VERTIGO DN20 und MAVERICK DN25

VERTIGO Solarstation DN20 / ¾":
Plus / Vorteile:
• Durchflussregler 2÷12 l/min;
• Isolierung für den Schutz der Steuerung;
• Ladung/Entleerung/Reinigung und Austausch der Umwälzpumpe ohne die Anlage zu entleeren;
• Kompakte Sicherheitsgruppe mit Solar - Sicherheitsventil, Manometer und Schlauch für Ausdehnungsgefäß;
• Seitliche Öffnung für Pumpenabkühlung;
• Wand-Speichereinbau und Rückschlagventil integriert
• Geflanschte Kugelhähne mit Thermometer;
• Isolierung aus schwarzem EPP 40 g/l;
• Sichere flachdichtende Oberfläche und Dichtungen.

MAVERICK Solarstation DN25 - 1":

Beschreibung:
MAVERICK VRD-90 ist eine Solarstation mit Druckkreislauf mit 3-stufigen einstellbaren Durchflussgeräten (0,5 – 6 l/min.).

Es können verschiedene elektronische Reglermodelle sowie Durchflussgeräten installiert werden, um unterschiedliche Bedürfnisse an Heizanlagen zu erfüllen.

Das Steuerungsgerät erlaubt die Verwaltung von bis zu 15 verschiedenen Anlagenkonfigurationen. Ausgestattet mit Pictogrammdisplay kann es ohne Sprachprobleme weltweit eingesetzt werden.

Plus / Vorteile:
• Steuereinheit vom Vorlauf isoliert
• Ladung/Entleerung/Reinigung und Austausch der Umwälzpumpe, ohne die Anlage zu entleeren.
• Entgaser im Vorlauf eingebaut
• Kompakte Sicherheitsgruppe mit Solar - Sicherheitsventil, Manometer und Schlauch für Ausdehnungsgefäß
• Seitliche Öffnung für Pumpenabkühlung
• Wandmontage oder Anbau am Speicher!
• Geflanschte Kugelhähne mit Thermometer
• Isolierung aus schwarzem EPP 40 g/l
• Sichere flachdichtende Oberfläche und Dichtungen.

Um Details über die attraktiven Preise unserer Herbstaktion „Solarstationen“ zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:

DEBE Flow Group GmbH
Mail: info(at)dfg-germany.com
Telefon: 03722/505700

DEBE Flow Group GmbH
DEBE Flow Group GmbH
Chemnitzer Straße 71
09212 Limbach-Oberfrohna
Deutschland
Telefon:  03722505700
Anzeigen
Bosch Home Comfort Group
NORDWEST Handel AG
Zehnder Group Deutschland GmbH
SANHA GmbH & Co. KG
Aalberts hfc GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung