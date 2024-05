Online-Event - Dieses Wissen geben wir Ihnen am 13. Juni an die Hand

UNSER WISSEN ALS ONLINE-EVENT

Mit den Digital Knowledge Days haben wir eine Online-Veranstaltung im Stil einer Fernsehsendung geschaffen, mit der wir Ihnen regelmäßig Innovationen und Trends aus der Klima-, Kälte- und Heiztechnik präsentieren.

Wir haben gelernt, dass digitale Veranstaltungen kein dauerhafter Ersatz, aber eine sehr gute Ergänzung zu Präsenzterminen sein können. Mit den Digital Knowledge Days bündeln wir diese Erfahrungen in ein innovatives Format mit Informations- und Eventcharakter. Die Digital Knowledge Days sind eine fortlaufende, digitale Erweiterung unserer Präsenzveranstaltungen.

Die moderierte Expertenrunde senden wir direkt aus unserer Unternehmenszentrale in Ratingen – mit Produkt- und Branchenthemen sowie Meinungen und O-Tönen. Abgerundet werden die Digital Knowledge Days mit einer spannenden Keynote.

Die nächsten Termine

13. Juni 2024

10:00 - 11:00 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Innovative Heiz- und Kühllösungen zur effizienten Energienutzung in Gebäuden

Dieses Wissen geben wir Ihnen am 13. Juni an die Hand

Erleben Sie in unseren anstehenden Digital Knowledge Days am 13.06.2024, welche Möglichkeiten der effizienten Mehrfachnutzung von Energie es beim gleichzeitigen Heizen und Kühlen von Gebäuden gibt.



Im Fokus stehen unterschiedliche Anwendungen mit verschiedenen Systemen von HVRF-Anlagen bis Großwärmepumpen. In Zeiten hoher Energiekosten ist der sorgsame Umgang und die effiziente Nutzung von Energie in Gebäuden mehr denn je von großer Bedeutung. Es gilt, den Primärenergiebedarf von Gebäuden im Blick und möglichst niedrig zu halten.



Dieser Digital Knowledge Day beschäftigt sich mit Chancen und Möglichkeiten, im Gebäude vorhandene Energie mehrfach zu nutzen. Unsere Experten diskutieren die Fragestellung, welche Möglichkeiten der effizienten Nutzung von Energie es beim gleichzeitigen Heizen und Kühlen von Gebäuden gibt.



Im Fokus stehen dabei zwei unterschiedliche Technologien. Zum einen das Hybrid VRF-System und zum anderen eine Multifuktionswärmepumpe. Mit zwei Beispielen aus der Praxis werden wir Ihnen die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit solcher energiesparenden Lösungen zum Heizen und Kühlen aufzeigen.



Seien Sie dabei und sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung.

