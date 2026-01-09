Soforthilfe-Programm für Berlin: Um Anlagenbetreiber und das regionale Handwerk nach dem Blackout bestmöglich zu unterstützen, hat Viessmann seine Kapazitäten ausgeweitet.

Nach dem mehrtägigen Stromausfall in Teilen Berlins ist die Energieversorgung wiederhergestellt. Während die Stadt zur Normalität zurückkehrt, stehen viele Hausbesitzer vor der Frage, wie ihre Heizsysteme die frostigen Tage ohne Strom überstanden haben. Viessmann stellt als Hersteller moderner Energie-Systeme eindeutig klar: Wärmepumpen explodieren nicht!

Allerdings ist eine gründliche Überprüfung der Geräte, insbesondere von Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel Propan, nach einem Frostschaden notwendig. Hausbesitzer wenden sich dazu an ihre Fachbetriebe, die bei Bedarf von der Niederlassung Berlin und dem Werkskundendienst unterstützt werden. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Patentiertes Schutzsystem

Alle Viessmann Monoblock-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel R290 (Typenbezeichnung Vitocal 15x-A, 25x-A) sind serienmäßig mit einem patentierten Schutzsystem ausgestattet. Diese Sicherheitseinrichtung funktioniert mechanisch, also auch bei Stromausfall. Sie verhindert zuverlässig, dass Kältemittel bei einem Defekt des Kältekreises über das Heizungswasser in das Gebäude gelangt.

“Im normalen Betrieb zirkuliert das Kältemittel im geschlossenen Kältekreislauf innerhalb der Außeneinheit. In einer herkömmlichen Wärmepumpe mit einer Leistung von 13 kW, wie sie bei der Modernisierung häufig zum Einsatz kommt, sind etwa 2 kg Propan enthalten. Das ist nur ein Bruchteil des Inhaltes einer Gasflasche, wie sie an Gasgrills oder in Wohnmobilen zum Einsatz kommt. Dennoch stellt unkontrolliert austretendes Kältemittel eine Brand- und Explosionsgefahr dar. Daher sind die Aufstellbedingungen (insb. Sicherheitsabstände) von Wärmepumpen immer einzuhalten. Entsteht dennoch ein Schaden am Kältekreis, verhindert das Schutzsystem einen Eintritt des Kältemittels über das Heizungswasser ins Gebäude. Stattdessen entweicht das ungiftige und nicht umweltschädliche Kältemittel ohne Gefahr in die Umwelt.” erklärt Sandro Roman, Produktmanager Wärmepumpe bei der Viessmann Deutschland GmbH.

Hinsichtlich der Heizsysteme wird dringend empfohlen, keine eigenständige Überprüfung nach einem Frostschaden vorzunehmen. Stattdessen sollte der Fachbetrieb kontaktiert werden, der eine fachgerechte Überprüfung und Wieder-Inbetriebnahme durchführen kann. Fachbetriebe in der Region können über diese Fachpartnersuche gefunden werden.

Soforthilfe-Programm für Berlin

Um Anlagenbetreiber und das regionale Handwerk in Berlin in dieser besonderen Zeit bestmöglich zu unterstützen, hat Viessmann seine Kapazitäten ausgeweitet:

Erhöhte Ersatzteilbestände: Die Niederlassung Berlin-Adlershof wurde mit zusätzlichem Material für Frostschäden bestückt.

Die Niederlassung Berlin-Adlershof wurde mit zusätzlichem Material für Frostschäden bestückt. Erweiterte Erreichbarkeit: Freitag, 09.01.2026: Verlängerte Öffnungszeiten bis 17:00 Uhr. Samstag, 10.01.2026: Sonderöffnung von 09:00 bis 14:00 Uhr.

Service-Support: Zusätzliche Techniker-Kapazitäten stehen bereit, um die Fachbetriebe vor Ort zu unterstützen.

Ihr erreicht die Viessmann-Niederlassung hier:

Wagner-Régeny-Straße 23

12489 Berlin-Adlershof

+49 30 660666-10