Schnell einsatzbereit, vielseitig und leicht zu bedienen – das sind die Vorzüge des Camping-Klimageräts Hitline SKC von REMKO. Mit einer Kühlleistung von 1,5 kW und umweltfreundlichem Kältemittel liefert es Frische auf Knopfdruck. Nicht zu vergessen: Im Nachtmodus arbeitet das SKC schön leise.

Kompakter Aufbau

Die Mini-Klimaanlage von REMKO verfügt über drei Betriebsarten – Kühlen, Umluft und Entfeuchten. Es handelt sich um ein Splitgerät, gegliedert in ein Außen- und ein Innenteil. Mit dem beiliegenden Montagezubehör lässt es sich an gängigen Ausstellfenstern befestigen, ganz ohne Bohrung. In seinem modernen Design passt das SKC zu fast allen Wohnmobilen und Wohnwagen. Zudem ist das Produkt schlank gebaut (Außenmodul 363 x 460 x 222 mm / 14,5 kg, Innenmodul 328 x 455 x 182 mm / 5,6 kg) und mit einem Transportgriff versehen. So lässt es sich jederzeit rasch verstauen.

Leichte Bedienung

Am Innenmodul befindet sich ein intuitives Touch-Display zur Regelung. Zwei Ventilationsstufen bieten die Wahl zwischen dezentem und stärkerem Gebläse. In der ersten Stufe werden 140 m³ pro Stunde erreicht, in der zweiten 200 m³ pro Stunde. Auch an eine Swing-Funktion hat der Hersteller gedacht. Ist sie aktiviert, verteilt die bewegliche Austrittslamelle gekühlte Luft gleichmäßiger im Camper. Am 24-Stunden-Timer lässt sich die Laufzeit programmieren. Im Nachtbetrieb arbeitet der Lüfter des Gerätes mit reduzierter Geschwindigkeit, zudem wird das Anzeigedisplay nach zehn Sekunden abgedunkelt.

Luftfilter inklusive

Ein weiteres Feature des SKC: Er kann die Luft auch reinigen. Der integrierte Filter lässt sich einfach herausnehmen und säubern, entweder mit einem Staubsauger oder mit lauwarmem Wasser.

