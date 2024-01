Die österreichische HERZ Gruppe mit Fokus auf Energie­effizienz und damit verbundenen Produktionen von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Armaturen, Fernwärme­stationen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen zur effizienten Versorgung und ist in dieser Form in Europa einzigartig strukturiert.

Als österreichisches Unternehmen ist HERZ mit großem Erfolg in der HKLS-Branche auf allen Kontinenten mit 50 Tochterunternehmen und 42 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern präsent. HERZ Produkte gelten als unverzichtbar, wenn es um effiziente Versorgung und langlebige Qualität geht. Daher sind sie von Kanada bis hin zu den Fidschi-Inseln weltweit stark nachgefragt und erfolgreich im Einsatz.

Japan

In Gotemba, einer Stadt ca. 100 km süd­westlich von Tokio, fand die Inbetrieb­nahme einer HERZ Hackgutanlage fire- matic 35 im Chichibunomiya Memorial Park statt. Der Park ist dem Prinz Chichi- bu gewidmet, dem jüngeren Bruder von Kaiser Shöwa und General in der Kaiser­lich Japanischen Armee. Bekannt ist er als der Prinz, der maßgeblich zur Förde­rung der japanischen Sportkultur beige­tragen hat. Das Herzstück des Parks stellt das Zweithaus dar, in dem die kaiserliche Familie Chichinomiya während und nach dem zweiten Weltkrieg gelebt hat.

HERZ firematic 35 sorgt mit einer Leis­tung von 35 kW für umweltfreundliche Wärme in einem Teezimmer und zwei Gewächshäusern im Park, die zur Blu­menaufzucht genutzt werden.

Hauptstadt: Tokio

Sprache: Japanisch

Fläche: 377.975 km 2

Einwohnerzahl: 125,7 Mio.

Währung: YEN 1 € = 160,11 JPY

Litauen

In Vilnius wurden im Außenministerium der Republik Litauen Sanierungsarbeiten durchgeführt, um eine effiziente Wärme­versorgung zu erzielen. Um dies zu ge­währleisten und den Energieverbrauch zu senken sowie die Betriebskosten zu reduzieren, wurden HERZ Produkte eingesetzt, die für einen hydraulischen Abgleich sorgen. Hierfür ist die Kombi­nation von HERZ Differenzdruckreglern und HERZ Strangregulierventilen unum­gänglich. Während HERZ Strangregulier­ventile den Durchfluss in den einzelnen Strängen regulieren, regeln die HERZ Differenzdruckregler automatisch den Druckunterschied zwischen dem Vor- und Rücklauf des Systems, indem sie den Durchfluss des Heizmediums in der Anla­ge mit dem richtigen Druck anpassen.

Hauptstadt: Vilnius

Sprache: Litauisch

Fläche: 65.300 km 2

Einwohner: 2,79 Mio.

Währung: Euro

Rumänien

Im Norden von Bukarest wird weiterhin mit vollem Einsatz an der Fertigstellung der Avalon Estate Anlage gearbeitet. Diese Anlage, die mit einem den Bewoh­nern vorbehaltenem Restaurant, Bars, Fitnessräumen, einem Pool, Grün- und Promenadenflächen sowie einem Kin­dergarten beeindruckt, ist wie eine klei­ne Stadt konzipiert und bietet 746 neue Wohnungen.

HERZ Rumänien unterstützt das Projekt unter anderem mit Strangregulierven­tilen der Reihe STRÖMAX sowie dem Gesamtpaket der Flächenheizung. Dabei kamen zahlreiche HERZ Edelstahlver­teiler, die speziell für die Anforderungen moderner Flächenheizsysteme entwi­ckelt wurden, zusammen mit HERZ-LINE Rohren und HERZ-Tackerplatten samt dem gesamten Zubehör zum Einsatz. S

Hauptstadt: Bukarest

Sprache: Rumänisch

Fläche: 238.391 km 2

Einwohner: 19,3 Mio.

Währung: Rumänischer Leu 1 € = 4,92 RON

Serbien

Das Sava Center ist ein Kongress- und Kulturzentrum in Belgrad. Die Einrich­tung verfügt über den größten Kongress­raum in Serbien und ist für seine "Blaue Halle" bekannt, die bis zu 3.800 Personen aufnehmen kann. Die im November 2021 begonnenen Sanierungsarbeiten wur­den nun fertiggestellt und die offizielle Eröffnung der Einrichtung fand im No­vember 2023 statt. HERZ Serbien durfte bei diesem Projekt mit maßgeschneider­ten Sensorarmaturen der Linie FRESH IR mix f11, welche mit Wandstromversor­gung funktionieren, mitwirken. Da sich das Kongresszentrum im Prozess der BREEAM-Zertifizierung befindet, wurde auch der Wasserdurchfluss der Armaturen entsprechend den geforderten Einsparungen angepasst.

Hauptstadt: Belgrad

Sprache: Serbisch

Fläche: 88.361 km 2

Einwohner: 6,9 Mio.

Währung: Serbischer Dinar 1 € = 117,22 RSD

Ungarn

Nach der erfolgreichen Fertigstellung der vorherigen sechs Wohnblöcke im Wohnpark Somfa Liget in Budapest, wurde die Anlage nun mit einem siebten Wohnblock um 144 Wohnungen erwei­tert. Für dieses Projekt kamen zahlreiche Produkte aus dem umfangreichen Pro­duktsortiment von HERZ zum Einsatz. Von Trinkwasserarmaturen bis hin zu Fei­narmaturen für das Badezimmer sowie HERZ Thermostatköpfen fand eine brei­te Palette von HERZ Produkten Anwen­dung. Im Vordergrund der eingesetzten zahlreichen HERZ Produkten, liegen die HERZ Strangregulierventile der Reihe STRÖMAX in Kombination mit HERZ Dif­ferenzdruckreglern. Durch diese Kombi­nation wird der hydraulische Abgleich sichergestellt, der neben einem effizien­ten Energieverbrauch auch für niedrige Betriebskosten sorgt.