10.10.2025  Pressemeldung Alle News von Energietechnik Neumarkt

Energietechnik Neumarkt: Kennen Sie schon unsere Neuheiten? Schlamm- & Magnetitabscheider sowie Umwälzpumpe

Wir haben unser Sortiment um weitere Spitzenprodukte erweitert:

WITA® Trap KS 

Der Schlamm- und Magnetitabscheider WITA® Trap KS aus Kunststoff entfernt Schlamm, Verunreinigungen und magnetische Partikel aus Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen. Somit werden Ihre Heizungsumwälzpumpen/Hocheffizienzpumpen und Ventile zuverlässig geschützt und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet. 

Der WITA® Trap KS kann sowohl in waagrechte als auch in senkrechte Rohrsysteme eingebaut werden. 

WITA® Trap Therm

Mit dem thermischen Schlamm- und Magnetitabscheider WITA® Trap Therm werden alle magnetischen und nichtmagnetischen Verunreinigungen aus dem Heizungskreislauf gefiltert und die Lebensdauer des Heizkessels somit verlängert.

Die Verunreinigungen werden in einem robusten Filterkorpus mit zweilagigem Filtergewebe aus Edelstahl gesammelt, welcher im Anschluss leicht gereinigt werden kann.

Der WITA® Trap Therm überzeugt durch eine einfache Montage und Wartung.

WITA Delta Midi 40-60

In einem durchschnittlichen Haushalt werden 10 bis 15% des Stromverbrauchs durch herkömmliche Standardpumpen verursacht. Durch den Einsatz der Hocheffizienzpumpe WITA® Delta MIDI 40-60 kann der Energieverbrauch gegenüber einer herkömmlichen Umwälzpumpe bis ca. 80% gesenkt werden.

Hochwertige Technologie, perfekte Qualität und Anwendungsvorteile, die Nutzen schaffen. Greifen Sie zu!

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich gerne persönlich bei uns, wir sind für Sie da - mit Kompetenz und Know-how!

energietechnik-neumarkt.de/contact

Ihre Energietechnik Neumarkt

Energietechnik Neumarkt GmbH
Energietechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstrasse 63
92318 Neumarkt i.d. Opf.
Deutschland
Telefon:  +49 09181 5464010
www.energietechnik-neumarkt.de
