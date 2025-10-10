Wir haben unser Sortiment um weitere Spitzenprodukte erweitert:

WITA® Trap KS

Der Schlamm- und Magnetitabscheider WITA® Trap KS aus Kunststoff entfernt Schlamm, Verunreinigungen und magnetische Partikel aus Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen. Somit werden Ihre Heizungsumwälzpumpen/Hocheffizienzpumpen und Ventile zuverlässig geschützt und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.

Der WITA® Trap KS kann sowohl in waagrechte als auch in senkrechte Rohrsysteme eingebaut werden.

WITA® Trap Therm

Mit dem thermischen Schlamm- und Magnetitabscheider WITA® Trap Therm werden alle magnetischen und nichtmagnetischen Verunreinigungen aus dem Heizungskreislauf gefiltert und die Lebensdauer des Heizkessels somit verlängert.

Die Verunreinigungen werden in einem robusten Filterkorpus mit zweilagigem Filtergewebe aus Edelstahl gesammelt, welcher im Anschluss leicht gereinigt werden kann.

Der WITA® Trap Therm überzeugt durch eine einfache Montage und Wartung.

WITA Delta Midi 40-60

In einem durchschnittlichen Haushalt werden 10 bis 15% des Stromverbrauchs durch herkömmliche Standardpumpen verursacht. Durch den Einsatz der Hocheffizienzpumpe WITA® Delta MIDI 40-60 kann der Energieverbrauch gegenüber einer herkömmlichen Umwälzpumpe bis ca. 80% gesenkt werden.

Hochwertige Technologie, perfekte Qualität und Anwendungsvorteile, die Nutzen schaffen. Greifen Sie zu!

