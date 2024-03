Dornbracht präsentiert zur Milan Design Week 2024 einen eigenen Showroom mitten in Brera in der Via Palermo. Architektur des Gebäudes: Carlo Donati Studio, Fotografin: Barbara Francoli. Copyright: Dornbracht

Zwei Ebenen, 260 Quadratmeter: Dornbracht präsentiert zur Milan Design Week 2024 einen Showroom mitten in Brera, einem der gefragtesten Viertel von Mailand. Konzipiert als Erlebnisraum, der sämtliche Sinnesebenen anspricht, können Besuchende die Marke dort künftig immer wieder neu entdecken. Highlight der Eröffnung im April ist die erstmalige Vorstellung der Dusch-Neuheiten des Jahres. Mit zwei Produkten setzt Dornbracht innovationsstarke Impulse im Spa-Bereich und zugleich neue Maßstäbe in der Darreichung von Wasser.

Ein Erlebnis für die Sinne

Der Showroom öffnet während der Milan Design Week vom 16. bis zum 21. April 2024 jeweils ab 10.00 Uhr seine Pforten. Als „Space of Discovery“ konzipiert, lädt er dazu ein, die Marke mit all ihren Facetten wahrzunehmen. Geschaffen wurde ein Erlebnisraum, in dem fast alle Sinne angesprochen werden: Geschmack und Gehör, Sehvermögen und Tastsinn. Die edlen Oberflächen der Dornbracht-Produkte sind hier beispielsweise ebenso erfühlbar wie die beruhigende oder belebende Wirkung von verschiedenen Strahlarten auf der Haut. Im gesamten Showroom kommen Materialien, Texturen und Farben bewusst zum Einsatz, um unser Wohlbefinden ganzheitlich positiv zu beeinflussen.

Eintauchen in die Produktwelt von Dornbracht

Interessierte können auf zwei Ebenen in die Produktwelt von Dornbracht eintauchen. Vom Eingangsbereich aus blickt man unmittelbar auf das Highlight der Showroom-Eröffnung. Die neue, skulpturale Dusche wurde nach dem Vorbild eines klassizistischen Kristallkronleuchters gestaltet und bietet außergewöhnliche Wassererlebnisse – ganz nach dem Motto „Follow Your Bliss“.

Der gesamte obere Bereich, der auch die neuen Produkte beherbergt, steht unter dem Leitgedanken der Inspiration. Eine digitale Inszenierung veranschaulicht die Kompetenz des Herstellers im Bereich der Strahlarten und macht so die Vielfalt seines Dusch-Angebots erlebbar. Ebenfalls in der Inspiration Area wird Dornbracht Kitchen als zweiter Schwerpunkt der Marke präsentiert: Ein zentraler Küchenblock dient hier als kommunikativer Treffpunkt innerhalb des Showrooms. Dabei setzt Dornbracht auf die Kooperation mit exklusiven Marken wie Cosentino, Occhio und Poggenpohl.

Der untere Bereich des Showrooms, in dem Dornbracht-Experten stets für Beratungen zur Verfügung stehen, widmet sich der Spezifikation des umfassenden Leistungs- und Servicespektrums des Unternehmens: Die Themen x-tra Service und Unterputzkompetenz werden hier anschaulich dargestellt, ebenso wie Dornbracht ReCrafted. Der gesamte Bereich ist flexibel sowie modular gestaltet und kann sowohl als Präsentations- wie auch als Eventbereich genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com/lp/showroom-milan.