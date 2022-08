Effiziente Brauchwasserwärmepumpen von Austria Email beugen Verkalkung vor und machen umweltfreundliche Warmwasserbereitung möglich

Die steigenden Öl- und Gaspreise regen verstärkt dazu an, nach umweltfreundlichen und effizienten Alternativen für die Warmwasserbereitung zu suchen. Wärmepumpen nutzen die ohnehin vorhandene Umweltenergie für die Wärmegewinnung: Sie holen die kostenlose Energie aus der Luft oder dem Erdreich. Austria Email schickt ein vollständiges Sortiment ins Rennen, das für jede Wohnsituation das richtige System in petto hat, was sich einfach in das bestehende Haus integrieren lässt.