Die Gemäuer erzählen jahrhundertealte Stadtgeschichte und verbergen hinter ihren dicken Mauern sicherlich auch das ein oder andere gut gehegte Geheimnis. Sie sorgen für ein gutes Raumklima, halten Kälte oder Wärme draußen und machen den besonderen Flair von Altbauten aus. „Ein altes Fachwerkhaus lebt, wirkt durch niedrige Raumhöhen heimelig und die Wände sind alles andere als im Wasser, aber gerade das gefällt uns, hier fühlen wir uns Zuhause“, führt der Bauherr aus. „Wir lieben diese Atmosphäre und würden unser betagtes Häuschen nie gegen einen Neubau eintauschen“, gibt der vielgereiste Geschäftsmann deutlich zu verstehen.

Ein altes Fachwerkhaus stellt allerdings auch besondere Anforderungen, wenn es ans Umbauen geht. Gerade eine Badplanung mit moderner Ausstattung fordert technisches Fachwissen und Gespür für beide Welten, Bausubstanz und Moderne. „Wir fanden in unseren Nachbarn kompetente Ansprechpartner, die mit viel Fingerspitzengefühl und Knowhow gemeinsam mit uns das Projekt planten“, so der stolze Bauherr. „Zudem wusste meine Frau genau, was sie wollte - ein Wellnessbad Zuhause“, fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.

„Ausstellungsbesuch war eine super Erfahrung“

Die Wünsche der Bauherrin führte die dreiköpfige Familie zu Repabad. Es war Ihnen wichtig, zuerst zu wissen, was es überhaupt an Ausstattungsmöglichkeiten für ein Wellnessbad am Markt gibt. „Die Produkte wollten wir natürlich vorher selbst gesehen und vor allem erlebt haben. Der Besuch bei Repabad war eine super Erfahrung für uns alle. Wir fanden genau die Produkte und Ausstattungsoptionen, die sich meine Frau vorgestellt hatte“, erinnert sich der Bauherr gerne zurück. Zudem erfüllten die Badprodukte die statischen Voraussetzungen, die die Planer ihm mit auf den Weg gegeben hatten. Nach einem erfolgreichen Besuch in der Ausstellung entschied sich die Familie für ein vollausgestattetes Dampfbad mit Infrarot, Sole, Farblicht, Aromatherapie und Entertainment, eine Badewanne sowie eine auf Maß gefertigte Waschtischplatte aus Mineralwerkstoff mit passendem Badunterschrank.

Ausgeklügelte Badplanung

Niedrige Räume, kleine Fachwerkfenster, die in einen schattigen Innenhof schauen, stellten Anforderungen an das Beleuchtungskonzept. Deshalb wurde das Dampfbad als Raumteiler zwischen Bade- und Schlafzimmer eingeplant. Die großen Glasfronten der Dampfdusche bringen mehr Licht ins Schlafzimmer und trennen gleichzeitig beide Räume voneinander ab.

Das Dampfbad ist aufgrund der Größe und der Infrarotfunktion, die auf Wunsch auch getrennt vom Dampfbad genutzt werden kann, mit zwei Bedienelementen ausgestattet und erfüllt alle Ansprüche an eine private Wellnessoase Zuhause. Die Sole-Funktion bringt salzhaltiges Meeresklima in die Dampfdusche. Die Aromatherapie schmeichelt der Nase und spricht den Geruchssinn an. Auch Farben wirken positiv auf unser Wohlbefinden, was sich die Farblichttherapie zu Nutze macht. Zudem sorgt ein Infrarotpaneel für zusätzliche Infrarot-Tiefenwärme und verbindet die gesundheitlichen Vorteile einer Infrarotkabine mit denen eines Dampfbads. Bei Temperaturen bis zu 38° im Dampfbad wird der Thermoneutralbereich erreicht, bei dem die Infrarot­Tiefenwärme sich am besten auf den Organismus auswirkt.

Die neue Badewanne, auf die sich der Sohn besonders freute, findet Platz im Schlafzimmer, da nur dort die Statik einen Einbau erlaubte. Der Waschplatz mit auf Maß gefertigter Waschtischplatte aus Mineralwerkstoff, Badunterschrank und WC warten auf der anderen Seite hinter der Glasfront des Dampfbads.

„Hinter unseren alten Fachwerkmauern versteckt sich unser persönlicher Traum: Ein modernes, zeitloses Wohlfühlbad für die ganze Familie“, bringt es der Bauherr auf den Punkt.

Produkte:

Repabad:

Dampfbad mit Sole, Aromatherapie, Farblicht, Infrarotpaneel Lissabon, Individuelle Mineralwerkstoffdusche auf Maß, beheizbare Keramiksitzbank Vancouver, Dampfbadpaneel Ventura, Badewanne Livorno, Badewannenablage repaBoard, Badhocker Seattle, Mineralwerkstoffwaschtischplatte Sharp, Badunterschrank Cube