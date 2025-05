Die Chillventa, Weltleitmesse der Kältetechnik, startet 2026 mit einem neuen Hallenkonzept. Die Messe wird um eine Halle ergänzt und erweitert somit die Ausstellungsfläche. Vom 13. bis 15. Oktober 2026 finden Spezialisten aus aller Welt ein noch größeres Angebot und eine optimierte Orientierung am Messeplatz Nürnberg. Damit untermauert die Fachmesse einmal mehr ihre Position als die zentrale Plattform der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpenbranche und entwickelt sich als einzigartiger Expertentreff auf diesem hohen Niveau weiter.

Die Chillventa 2024 überzeugte die Community auf ganzer Linie, Aussteller wie Fachbesucher bescheinigten der Messe beste Ergebnisse – dies untermauert eindrücklich die Veranstaltungsanalyse.

Daniela Heinkel, Leitung Chillventa, erklärt: „Die Chillventa 2024 war ein voller Erfolg und vollständig ausgebucht. Auch das Pre-Booking für 2026 hat gezeigt, dass die ursprüngliche Fläche keinen Spielraum für neue Aussteller oder größere Standflächen bietet. Daher erweitern wir die Messe um eine Halle – die Halle 1. Das neue Konzept schafft somit Wachstumsmöglichkeiten in allen Segmenten und sorgt außerdem für eine bessere Orientierung aller Teilnehmenden. Wir freuen uns die Chillventa den Wünschen unserer Community entsprechend weiterzuentwickeln und sie als zentrale Plattform für Innovation, Austausch und Networking zu stärken.“

Was bleibt gleich, was verändert sich?

Die Angebotsschwerpunkte der Kältetechnik in Halle 8 und 9 werden analog zu 2024 aufgeplant. Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik wird zukünftig in den Hallen 7 und 7A präsentiert, die mehr Ausstellungsfläche und Möglichkeiten für Unternehmen aus diesen Angebotsbereichen bieten. Die Kältetechnik aus Halle 7A wird größtenteils in die Halle 4A gespiegelt, während die Kältetechnik der Halle 7 zukünftig in den Hallen 1 und 4 zu finden sein wird. Die Angebotsschwerpunkte der Hallen 5 und 6 tauschen, das heißt die MSR-Technik ist zukünftig in Halle 6. Sie ist das zentrale Bindeglied zwischen den Angebotssegmenten der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik.

Diese Veränderungen schaffen mehr Platz für Vielfalt und Innovationen. Durch die Halle 1 wird zudem der Besucherrundgang über den Eingang Mitte geschlossen, was zu einer besseren Orientierung und Besucherführung beiträgt.

Übersicht des neuen Hallenkonzeptes

Terminhighlight für die Wärmepumpenbranche

Während die Vorbereitungen für die Chillventa 2026 in vollem Gange sind, findet bereits im Oktober 2025 ein weiteres Highlight für die globale Wärmepumpenbranche statt. Auf dem European Heat Pump Summit am 28. und 29. Oktober 2025 diskutieren internationale Experten aktuelle Marktentwicklungen, Forschungsergebnisse, Innovationen und Anwendungstrends. Ergänzt wird der Kongress durch die begleitende Foyer-Expo, in der Hersteller ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen präsentieren.