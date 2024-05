ReSus Consult: Headhunter im Bereich SHK Gebäudetechnik

Im Bereich SHK Gebäudetechnik ist der „War of Talent“ immer mehr spürbar. Für viele Unternehmen ist die gezielte Suche nach geeigneten Kandidaten mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr zu leisten. Die direkte Ansprache auf Augenhöhe, ein aktives und breites Netzwerk und die Nutzung aller moderner Recruitingkanäle ist notwendig, um schlussendlich den optimalen Kandidaten für die zu besetzende Stelle zu finden. In den meisten Fällen kann eine HR-Abteilung diesen Aufwand nicht in der Intensität leisten, die notwendig ist, um den wirklich passenden Kandidaten zu finden.