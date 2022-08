Klaus hat 18 Jahre Erfahrung, sowohl im technischen Großhandel als auch in der Baustoff-Industrie. Unter anderem als Key-Account-Manager und in unterschiedlichen Vertriebs-Positionen war er für namhafte Unternehmen wie Thyssenkrupp und zuletzt Trespa, einem Hersteller für Fassaden-Platten, in der Vertriebsleiterposition für Süd­deutschland tätig.

„Ich habe mich gleich beim ersten Gespräch mit der Geschäftsleitung der HÜPPE Gruppe in Bad Zwischenahn, im wunderschönen Ammerland, sehr wohl gefühlt“ betont der aus München stammende Klaus Lotter und fügt noch hinzu „zudem freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit dem gesamten HÜPPE Team, oder wie man in Bayern sagt: Auf geht’s, pack ma’s.“

Raffael Rogg, CEO der HÜPPE Gruppe, heißt Klaus Lotter aufs Herzlichste willkommen und hebt hervor: „Wir wollen in allen Segmenten wachsen und dieses Wachstum muss gemanagt werden. Mit der passenden Vertriebsstrategie und den Ideen von Morgen. Wir freuen uns, dass wir mit Klaus einen sehr erfahrenen Vertriebsleiter für diese Aufgabe gewinnen konnten.

Klaus wird in den kommenden Wochen und Monaten die Organisation, die HÜPPE Produkte und Kundensegmente, sowie das HÜPPE Service-Portfolio kennenlernen.

Wir wünschen alles Gute, viel Erfolg und Freude mit der neuen Herausforderung!