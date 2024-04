„Ein filigraneres Profil gibt es derzeit im Markt für Duschkabinen nicht“, freut sich Christopher Tattersall, Leiter Produktmanagement und Entwicklung bei Hüppe (www.hueppe.com) über die jüngste Entwicklung seines Teams. Die Rede ist von der neuen, ab sofort lieferbaren Duschabtrennung Vita pure des Duschplatzspezialisten aus Bad Zwischenahn. Gerade einmal 32 Millimeter messen ihre Rahmenprofile in der Höhe und markieren damit das neue „Maximum des Minimalismus“. Ein von Hüppe entwickeltes und zum Patent angemeldetes Befestigungssystem erlaubt diesen durchgängig filigranen Aufbau. Gleichzeitig stellt diese innovative Spannfunktion im Zusammenspiel mit dem Einsatz hochwertiger Materialien und einer außerordentlich hohen Verarbeitungsqualität optimale Stabilität sicher – sowohl für den voll- als auch für den teilgerahmten Aufbau.

Die wundervolle Leichtigkeit des Duschens

Die nach dem Bauhaus-Credo „Weniger ist mehr“ durchgängig auf ein absolutes Minimum reduzierten Konturen der Abtrennung Vita pure erzeugen eine wohltuende Klarheit in Funktionalität und Formgebung, die ihresgleichen am Duschplatz suchen. Zugleich lassen sie eine schwebende Ästhetik und großzügige Transparenz entstehen, die ein Gefühl angenehmer Leichtigkeit und nahezu grenzenloser Freiheit vermitteln. „Vita pure besticht durch ihre unglaublich leichte Erscheinung im Raum. Nichts stört das in sich stimmige Design und den Blick durch die großflächigen Glaswände“, betont Hüppe Produktchef Tattersall. Derart verbindet die innovative Duschabtrennung perfekt die minimalistisch-zurückhaltende Eleganz, wie man sie von offenen Walk-in-Duschen kennt, mit den Komfortvorteilen geschlossener Duschkabinen.

Ein Grundmodul, vielfältige Gestaltungsoptionen

Wie für Hüppe Lösungen für den hochwertigen Duschplatz typisch, bietet auch Vita pure der Badgestaltung vielfältige Möglichkeiten. Ihr modularer Aufbau mit einem einzigen Grundmodul in unterschiedlichen Breiten, verschiedenen Zusatzelementen und diversen Türvarianten erlaubt zahlreiche Lösungen, um auch schwierige bauliche Situationen zu meistern – bei Bedarf mit präzise auf Maß zugeschnittenen Sonderlösungen.

Baukastensystem für vielfältige Gestaltungsoptionen: Der modulare Aufbau von Hüppe Vita pure mit einem einzigen Grundmodul in unterschiedlichen Breiten, verschiedenen Zusatzelementen und diversen Türvarianten erlaubt zahlreiche Lösungen – beispielsweise als Modell mit Eckeinstieg, als Variante für den Nischeneinbau, als geschlossene Duschkabine mit Gleittür oder als Walk-in-Dusche mit Gleittür. © Hüppe GmbH

Zudem eröffnen Türgriffe in unterschiedlichen Designs und diverse Oberflächen zusätzliche Optionen, um den Duschplatz passend zum Einrichtungsstil und eigenen Geschmacksvorlieben zu gestalten. So sind zum Programmstart Profile und Griffe in den besonders angesagten Matttönen schwarz und weiß sowie in edlem, hochglänzenden Silber erhältlich. „Weitere Farbvarianten– mit Sorgfalt in unserer eigenen Lack-Manufaktur aufgebracht – werden folgen“, kündigt Chris Tattersall an. Für noch mehr Individualität im Bad lassen sich die Glaswände von Vita pure mit verschiedenen Dekoren veredeln – ganz nach persönlichen Stilvorlieben und dem gewünschten Grad an Privatsphäre: vom klaren Glas für einen modernen, cleanen Look über eine satinierte Oberfläche für diskrete Eleganz bis hin zu farbigem Glas in verschiedenen Tönen.

Zusätzliches Plus des praktischen Vita pure Baukastensystems: Neben dem Grundmodul reichen 25 Grundartikelnummern aus, um Lösungen für die allermeisten Bauaufgaben zu gestalten. Dies verschlankt die Lagerhaltung bei Handel und Handwerk und vereinfacht deren Bestellmanagement.

Select+ Twist für noch mehr Komfort

Eine weitere Arbeitserleichterung für die Sanitärprofis bietet Hüppe mit den Accessoires Select+ Twist, mit denen der Duschplatzspezialist eigens für Vita pure sein bewährte Ablage- und Organizer-System Select+ weiterentwickelt hat. Die innovative, per Gebrauchsmuster geschützte Neuheit macht es kinderleicht, Ablage- und Aufbewahrungselemente für Shampoo, Duschgel oder Brille genau dort anzubringen, wo sie gebraucht werden. Denn die Halter von Select+ Twist lassen sich in den teilgerahmten Modellen von Vita pure ganz einfach in den Befestigungskanal der Wandleiste eindrehen und festschrauben. Das Accessoire der Wahl wird dann nur noch aufgesteckt und befestigt. Praktischer Mehrwert: Sowohl die Position des Zubehörelements als auch das Accessoire selbst können jederzeit mit wenigen Handgriffen in Minutenschnelle gewechselt werden. „Sind diese nützlichen Helfer am richtigen Platz, erhöht dies für den Nutzer den Komfort spürbar“, hebt Christopher Tattersall hervor. „Und dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Duschplatz zum Ort für die besten Momente des Tages wird.“