Die Covid19-Pandemie hat wesentlich dazu beigetragen, dass bei den Betreibern und Trägern von Schulen, Universitäten, Kindertagesstätten und Konferenzbereichen das Bewusstsein für eine gesunde Raumluftqualität deutlich gestiegen ist. EXHAUSTO by Aldes präsentiert nun mit der neuen Geräteserie DEX3000 maßgeschneiderte Lüftungstechnik für genau diese Einsatzbereiche. Das Trio tritt an die Stelle des bisherigen Einzelmodells VEX308.

Schulen, Kindergärten und Co. sollen in Zukunft auf jeden Fall offen gehalten werden. Deshalb hatte das Umweltbundesamt (UBA) bereits 2021 die Ausstattung dieser Gebäude mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT) empfohlen: „Sie sichern eine wirksame Reduzierung von Virenbelastungen, sind für Wärme- und Feuchterückgewinnung verfügbar, schonen die Energiebilanz des Gebäudes und gewährleisten einen hohen Wohlfühlkomfort im Innenraum.“ Die Behörde setzt auf Einzelraumbelüftungen, also dezentrale Systeme, weil diese „baulich rascher umzusetzen sind als Zentralanlagen“. Die Ausstattungsquote der genannten Einrichtungen mit wirksamer Lüftungstechnik ist nach Expertenschätzungen allerdings längst nicht ausreichend.

Drei Geräte für jeden Bedarf

„Wir starten deshalb gleich mit einer Geräteserie, um möglichst breit aufgestellt zu sein und den individuellen Bedarf perfekt abdecken zu können“, erläutert Thomas Michaelsen, Geschäftsführer der EXHAUSTO by Aldes GmbH (Bingen). Die neue Geräteserie DEX3000 umfasst die Modelle DEX3060 (Luftleistung 150 - 650 m3/h), DEX3090 mit 150 - 900 m3/h und DEX3120 mit 300 - 1400 m3/h Luftleistung. Alle drei Modelle gibt es jeweils als Version zur Unterdecken-Montage oder zur teilintegrierten Montage. Laut Expertenempfehlungen wird in einer Pandemie-Situation die Auslegung gemäß DIN EN 16798-1 nach Luftmengenkategorie 1 empfohlen. Das bedeutet, dass ein erhöhter Luftwechsel notwendig ist, um die Virenlast zu bekämpfen. Genau diesem Anforderungsprofil entsprechen die neuen VDI6022-konformen EXHAUSTO Geräte.

Viruslast senken, Konzentration erhöhen

Die Erfahrung hat gezeigt: Die Raumluftqualität in Klassenräumen hat höchste Bedeutung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ein erhöhter Luftwechsel ist notwendige Grundlage, auch um die Viruslast wirksam zu bekämpfen und eine Ausbreitung zu verhindern. Lehren und Lernen im Klassenzimmer funktioniert mit frischer, sauerstoffreicher Luft einfach besser. Diesen Effekt einer unbelasteten Raumluft mit höherer Konzentrations- und

Leistungsfähigkeit erzielen die DEX3000 Geräte überall dort, wo auf vergleichsweise engem Raum viele Menschen zusammenkommen: Hier ist ein bedarfsgerechter kontinuierlicher Luftaustausch unabdingbar.

Die Geräte der DEX3000-Serie punkten mit zahlreichen Vorteilseigenschaften:

Hohes Leistungspotential für beste Raumluftqualität

Niedriges Schallniveau

Geringer CO2-Fußabdruck

Einfache Installation und Wartung

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Umfangreiches Zubehör

Konstruktion und Technik

Das kompakte Gehäuse für die DEX3000 Geräte besteht aus korrosionsbeständigem, mit Aluzink beschichtetem Stahlblech (AZ 185-C4). Es wird standardmäßig weißlackiert (RAL9003), kann optional auch andersfarbig geliefert werden. Drei scharnierte Türen erleichtern den Zugang für Wartung, Filterwechsel und Reinigung. Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium mit hohem Wirkungsgrad bis zu 80%. Außen- und Zuluft, sowie Ab- und Fortluft verfügen jeweils über einen gemeinsamen Ventilator. Die Steuerung erfolgt stufenlos über die Motorregelung MC. Eine Vorfilter-Option und ein breites Filtersortiment sorgen für eine ordnungsgemäße Zuluft-Qualität und einen maximalen Geräteschutz vor Verschmutzung. Es stehen mehrere Filterklassen zur Auswahl.

Ein mögliches Nachheizregister sorgt für die Einhaltung der gewünschten Komfort­Zulufttemperatur und dient gleichzeitig zur Leistungskompensation im Vereisungsfall der Wärmerückgewinnung. Es wird platzsparend im Gerät verbaut. Dabei sind Varianten mit Wasser-Heizregister, mit Elektro-Heizregister in zwei Größen, mit Kaltwasser- oder Change- Over-Register möglich, ebenso kann auf den Register-Einbau auch verzichtet werden.

Breites Zubehörprogramm

Die Zubehörpalette der DEX3000 Serie umfasst unter anderem Wetterschutzgitter, Dachhauben für Fortluftauslass und Frischlufteinlass, eine Kanalanschlussbox für die Montage an einer Wand, die keine Außenfassade ist, eine Kondensatpumpe für den Einsatz in Räumen mit höherer Feuchte, ein CO2-Sensor zur Bedarfsregelung, außerdem einen Bewegungsmelder und einen Rauchmelder, der das Gerät bei von außen angesaugtem Rauch abschaltet.

Verschiedene Steuerungsvarianten

Die DEX3000-Serie wird standardmäßig mit integrierter Komplettautomatik EXcon geliefert. Diese individuell einstellbare Regelung ermöglicht einen autarken Betrieb inkl.

bedarfsabhängigem Lüftungsmodus. Je nach Raumsituation lässt sich die tägliche Nutzung mit gleicher Personenzahl zu fest definierten Zeiten über die integrierte Jahresuhr programmieren. Mit der freien Nachtkühlfunktion wird der Raum über Nacht innerhalb eines festgelegten Temperaturspektrums auf eine Wunschtemperatur abgekühlt.

Ein zusätzlich lieferbarer Präsenzmelder kann die Anlage generell ein- oder in den Bedarfsmodus umschalten. So ist eine automatische Anpassung der Luftmenge möglich, wenn der Raum außerhalb vorgesehener Zeiten genutzt wird. Um den Betrieb der Anlage immer nach Bedarf (Anzahl der im Raum befindlichen Personen) ausrichten zu können, kann jedes DEX3000 Gerät mit einem CO2-Sensor ausgestattet werden.

Ein standardmäßig integrierter Web-Server bietet die Möglichkeit der Überwachung und Ansteuerung durch eine übergeordnete Leitstelle, ebenso ist aber auch die manuelle Bedienung per HMI-Touch-Panel möglich.

Optimal für die Planung und Dimensionierung der DEX3000 Geräte ist das Produktauslegungsprogramm EXselectPRO von EXHAUSTO. Es liefert alle notwendigen technischen Daten, Maßzeichnungen, energetischen Berechnungen sowie die Werte zur EcoDesign-Richtlinie. EXselectPRO ist leicht zu bedienen und online verfügbar auf Desktop, Tablet oder Smartphone. Das Vertriebsteam von EXHAUSTO by Aldes steht im Bedarfsfall zur Unterstützung zur Verfügung.

Mehr Nachhaltigkeit

EXHAUSTO will mit der neuen DEX3000 Serie auch den Nachhaltigkeitsgedanken stärker in den Fokus nehmen: „Mit der Entwicklung dieser Innovationen eröffnen sich für uns neue Chancen, mehr Verantwortung in diesem Bereich zu übernehmen“, erklärt Thomas Michaelsen, „wir verbauen beispielsweise einen hohen Anteil an recyceltem Material in den Geräten, forcieren so das Thema Kreislaufwirtschaft und optimieren unseren CO2- Fußabdruck.“

Weitere Informationen zur DEX3000-Serie sind im Prospekt und auf der Webseite zu finden.