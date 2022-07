Sehen in eine positive Zukunft: Michaela Waldecker (re.) wird ab dem 1. Juli die Agenturleitung der LAST Waldecker PR von Dieter Last übernehmen. Bild: www.last-pr.de

„Profis brauchen Medien – Medien brauchen Profis“. Unter diesem Motto wurde Dieter Last vor 23 Jahren selbstständiger Partner im „Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ in Essen. Seitdem betreut er – bis zum Jahr 2006 noch gemeinsam mit Dieter Wollenberg – zahlreiche Unternehmen sowie Verbände aus der Bau- und Heizungsbranche in allen Belangen der klassischen Public Relations. Die Fachagentur engagiert sich dabei in erster Linie für die Entwicklung von Kommunikationsstrategien einschließlich der Umsetzung operativer PR-Maßnahmen. Bereits seit 1999 wurde die Agenturstruktur bewusst dezentral angelegt; man beschäftigt aktuell fünf feste und drei freie redaktionelle Mitarbeiter.

Mit der Jahresmitte endet nun die führende Rolle von Dieter Last in der Agentur. Der PR-Profi wird zukünftig in erster Linie beratend unterstützen und sich ansonsten mehr seinen Hobbys widmen. Darüber hinaus wird er auch weiterhin auf Fachmessen und im Arbeitskreis Baufachpresse e. V., in dem er als Schatzmeister fungiert, zu sehen sein.

An seiner Stelle wird Michaela Waldecker die Führung in der Fachpresse-Agentur übernehmen. Sie ist seit 2018 Partnerin bei der LAST Waldecker PR und sieht diese Entwicklung durchaus positiv. Die neue Inhaberin gilt als Branchenkennerin und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Der Unruhestand ist – nach ihrer Meinung – bei Dieter Last schon vorprogrammiert.