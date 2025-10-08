08.10.2025  Pressemeldung Alle News von Schornsteintechnik Neumarkt

Schornsteintechnik Neumarkt: Bad Direkt in Halle - wir sind dabei!

Nachdem die Messe „Bad Direkt“ in Neu-Ulm ein voller Erfolg war – an dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen Besuchern bedanken – freuen wir uns nun umso mehr auf die nächste „Bad Direkt“ am 29. Oktober 2025 in Halle!

Falls Sie nicht auf der Bad Direkt in Neu-Ulm waren, haben Sie in Halle nochmals die Möglichkeit auf ein persönliches Gespräch sowie unsere Produkthighlights vor Ort zu begutachten.

Besuchen Sie uns gerne an unserem Stand oder kontaktieren Sie uns vorab, um einen Termin zu vereinbaren. Für Verpflegung ist, wie immer, selbstverständlich gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie hier:

schornsteintechnik-neumarkt.de/event

Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!

schornsteintechnik-neumarkt.de/news

Ihre Schornsteintechnik Neumarkt

