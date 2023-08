Nach der Optimierung durch Paulus-Lager hat jedes Teil seinen Platz und kann schnell gefunden werden, was kostspielige Arbeitszeit einspart. Bild: Paulus-Lager GmbH, Greven

Der Name Paulus-Lager steht heute für ein effektives System zur Optimierung von Lagern in Handwerksbetrieben. Von der Neuorganisation der Regale über durchdachte Etikettierungskonzepte und maßgeschneiderte Software bis hin zum eigenen Onlineshop für zugehörige Materialien liefert das Unternehmen aus Greven alles, um verblüffende Effizienz- und Umsatzsteigerungen möglich zu machen. Doch wie entstand das System und Unternehmen Paulus-Lager?

Als Doris Paulus im Jahr 1999 nach Abschluss von Schreinerlehre und Architekturstudium sowie etlichen Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Architekturbüros die Schreinerei ihres Vaters übernahm, sah sie sich unerwarteten Herausforderungen gegenüber. Da ihr Vater wie auch die beiden Altgesellen des 10-Personen-Betriebs zeitgleich in den Ruhestand gegangen waren, lag auf einen Schlag die gesamte Organisation des Betriebs brach. Dieses Defizit durch eigene Mehrarbeit auszugleichen, überstieg die Möglichkeiten von Doris Paulus und ihres verbliebenen Teams. Daher musste eine andere Lösung gefunden werden.

Angelehnt an die bereits 1947 in Japan erfundene Kanban-Methode entwickelte Doris Paulus daher ein System, um die Lagerhaltung ihres Betriebes zu optimieren. Nach der Umsetzung im Januar 2000 konnte sie so ihre eigene Wochenarbeitszeit von 80 auf 50 Stunden reduzieren und 25 % des Zeitaufwands für unnötiges Suchen, Verräumen und Nachbestellen im Lager einsparen. Das bedeutete im Klartext: 25 % mehr Umsatz bei gleicher Mitarbeiterzahl.

Eine derart positive Wendung blieb nicht lange unbemerkt. Immer mehr Anfragen gingen von anderen Handwerksbetrieben ein, ob Doris Paulus ihnen ihr System beibringen könne. So begann sie 2002 mit Lageroptimierungs-Workshops, die derart großen Anklang fanden, dass sie 2004 die väterliche Schreinerei verkaufte, um sich voll und ganz auf die Beratung zu fokussieren. Bis heute wurden durch das System von Paulus-Lager rund 400 Materiallager im Bauhandwerk optimiert und über 8.000 Mitarbeiter geschult. Insgesamt konnten Kunden von Paulus-Lager durch die Optimierungen rund 60 Millionen Euro einsparen.

Wie genau das System von Paulus-Lager funktioniert, erklärt Doris Paulus