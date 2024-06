Bevor sich die PAMcademy Ende Juli in die Sommerpause verabschiedet, haben wir noch fünf spannende Themen auf Lager! Seien Sie dabei und bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Entwicklungen in der Gebäudetechnik!

Themen:

1. DN 80 - Das kleinste zugelassene Abflussrohr für WC-Anschlüsse

Erfahren Sie alles über den Einsatz, die Möglichkeiten und Vorteile sowie die Anwendungsgrenzen des DN 80. Es werden die Grundlagen der Gebäudeentwässerung vermittelt und ein Dimensionierungsbeispiel entsprechend DIN 1986 Teil 100 für ein Mehrfamilienhaus mit PAM-GLOBAL® S DN 80 gezeigt.

2. Sonderabwasser aus gewerblichen Küchen mit PAM-GLOBAL® Plus entwässern

Erhalten Sie Einblicke in die richtige Verlegung und die Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen für gewerbliche Küchen. Unsere Experten erläutern die speziellen Anforderungen und Vorteile der Verwendung von PAM-GLOBAL® Plus.

3. Abwasserleitungen unter Druck, Verbinder und Krallen

Erfahren Sie mehr über planmäßigen und unplanmäßigen Innendruck und die Anforderungen nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Wir erklären die Absicherung von PAM-GLOBAL® Entwässerungssystemen für Schmutz- und Regenwasser sowie den Einsatz von Rapid-Verbindern und Krallen bei Rohrleitungen unterhalb der Rückstauebene.

4. Die neue DIN 1986-100 2024: Neuerungen & Änderungen

Entdecken Sie, was neu aufgenommen wurde, welche Änderungen vorgenommen wurden und welche Bestimmungen entfallen sind. Themen wie Fallleitungsverziehungen, Bodenabläufe mit reduzierter Sperrwasserhöhe, Rückstauebene und KOSTRA-Daten sowie Neuerungen aus DIN 1986 Teil 3 und Teil 30 werden umfassend behandelt.

5. Fallleitungen und Fallleitungen in Hochhäusern

Markus Purschke erläutert wichtige Themen rund um den Druckverlauf und die Geschwindigkeiten in Hochhäusern sowie anschlussfreie Leitungsbereiche und Umgehungsleitungen.

Registrieren Sie sich jetzt und vertiefen Ihr Fachwissen!