Viele Elektro-Betriebe haben heute mehr Möglichkeiten als früher: PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wallboxen, Gebäudeautomation, Netzwerktechnik, Energiemanagement, Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz.

Das Problem ist oft nicht der Markt.

Das Problem ist die Mannschaftsstärke.

Denn solange gute Helfer fachlich nur begrenzt eingesetzt werden können, bleiben sie im Alltag häufig auf einfache Tätigkeiten beschränkt. Sie unterstützen, bereiten vor, fahren mit – aber sie übernehmen noch nicht die Aufgaben, die im Betrieb wirklich zusätzliche Leistung bringen.

Darum möchten wir Ihnen heute die Teilqualifizierung „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“ vorstellen.

Mit der Teilqualifizierung können Sie geeignete Helfer Schritt für Schritt fachlich aufbauen – direkt im eigenen Betrieb, mit digitaler Lernstruktur und Praxisanwendung im Arbeitsalltag.

Das Ziel: Aus Mitarbeitern, die heute noch stark angeleitet werden müssen, werden Menschen, die künftig mehr verstehen, mehr vorbereiten, mehr umsetzen und besser mitdenken können.

Gerade in Zukunftsfeldern kann das für Betriebe ein echter Hebel sein:

PV-Anlagen und Energiespeicher

Gebäudeautomation mit KNX, DALI und Sensorik

Ladeinfrastruktur und Wallboxen

Netzwerktechnik und Kommunikationstechnik

Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz

Grundlagen, Messen, Verdrahten, Montage und Prüfung

So entsteht nicht nur Weiterbildung auf dem Papier, sondern mehr praktische Einsatzfähigkeit im Betrieb.

Der Vorteil für Geschäftsführer:

Sie müssen nicht warten, bis der perfekte Elektroniker am Arbeitsmarkt auftaucht. Sie können vorhandene Helfer gezielt in die Richtung entwickeln, in der Ihr Betrieb künftig mehr Leistung bringen soll.

Je nach Ausgangslage kann die Teilqualifizierung staatlich gefördert werden.

Hier können Sie die Teilqualifizierung kennen lernen:

e-learning-plus.de/weiterbildungen/teilqualifizierung-elektroniker