SHK-Fachhandwerker können ihren Kunden neue, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer von Buderus für eine effiziente Warmwasserbereitung anbieten: Der Logamax ED186 mit bis zu 27 kW Leistung erhitzt das Trinkwasser auf bis zu 60 °C, etwa für Dusche, Badewanne und Küche. Er lässt sich dank LED-Farbdisplay und Internetfähigkeit komfortabel und auch online bedienen. Für den kleineren Warmwasserbedarf empfiehlt sich der Klein-Durchlauferhitzer Logamax EDK156 mit einer Leistung von bis zu 7,2 kW. Beide stellen Warmwasser bedarfsgerecht und dadurch sehr sparsam bereit.

Neu ist auch der Elektrospeicher Logalux HE mit fünf oder zehn Litern Fassungsvermögen. Er versorgt eine Zapfstelle und eignet sich als druckloses Untertischgerät unter anderem für Handwaschbecken, Küchenspülen und in WCs. Alle drei Geräte erfüllen die ErP-Effizienzklasse A.

Logamax ED186 mit Top-Ausstattung

Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer Logamax ED186 für 400 Volt ist in zwei Leistungsgrößen verfügbar (bis zu 21 oder bis zu 27 kW). Jede ist in drei Stufen schaltbar. Praktisch für den Fachhandwerker: Der Logamax ED186 lässt sich mit nur wenigen Handgriffen installieren, denn Buderus hat den Wärmeerzeuger mit einer transparenten, separaten Rückwand und herausnehmbarem Heizblock ausgestattet. Das ermöglicht eine besonders gute Zugänglichkeit und die transparente Rückwand ist als Montageschablone verwendbar – so können eventuell schon vorhandene Bohrungen erneut genutzt werden. Außerdem lassen sich die Zu- und Ablaufschläuche bei der Montage flexibel führen. Auch der Kabelanschluss trägt dank drei möglicher Positionen zu einer zügigen Installation bei.

Der Logamax ED186 ist umfassend ausgestattet: Integriert sind eine Kindersicherung, ein Zähler für den Energie- und Wasserverbrauch sowie ein Wasserschutzsystem. Das Wasserschutzsystem schließt im Falle einer Undichtheit den Kaltwasserzulauf automatisch. Mit dem zeitlosen Design, dem hochwertigen LED-Farbdisplay und den Touch-Tasten macht der elektronische Durchlauferhitzer auch optisch eine gute Figur. Dank serienmäßiger Internetfähigkeit können Endkunden den Durchlauferhitzer ebenso über die App MyBuderus bedienen.

Optimal für einzelne Zapfstellen

Den neuen, elektronisch geregelten Kleindurchlauferhitzer Logamax EDK156 bietet Buderus in vier Leistungsgrößen mit bis zu 7,2 kW an. Er arbeitet mit 230 Volt, für die kleinste Ausführung mit 3,6 kW Leistung genügt ein Schukostecker. Der kompakte Wärmeerzeuger lässt sich optimal als Untertischgerät installieren. Die Zapfmenge beim Erhitzen von 12 auf 38 °C beträgt bis zu 3,9 Liter (bei 7,2 kW).

Für eine weitere Warmwasserlösung können SHK-Fachhandwerker auf den ebenfalls als Untertischgerät konzipierten Elektrospeicher Logalux HE zurückgreifen. Er ist in zwei Größen mit einem Speicherinhalt von fünf oder zehn Litern erhältlich. Der geringe Bereitschaftsverbrauch und eine hohe Mischwassermenge machen den Logalux HE zur energiesparenden Lösung. Wie der Logamax EDK156 lässt er sich sehr gut für einzelne Zapfstellen einsetzen.

Warmwasser bedarfsgerecht

Elektronische Durchlauferhitzer sind hocheffizient und GEG- konform: Sie stellen warmes Wasser mit der gewünschten Temperatur genau dann zur Verfügung, wenn es benötigt wird. Und das ohne Verlust von Wasser oder Bereitschaftsenergie. Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchlaufprinzip, was sehr hygienisch ist. Auch Elektrospeicher können eine sinnvolle, effiziente Lösung im System sein, um vorhandene Komponenten zu ergänzen.