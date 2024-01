Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass in politischen Talkshows monatelang über die Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe diskutiert wird. Im Zuge der emotionalen Debatte um die Energiewende standen Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie plötzlich im grellen Scheinwerferlicht der großen Bühne. In der Hitze des verbalen Gefechts blieben die Fachkenntnis und Freude an diesem zentralen Baustein für ein nachhaltigeres Morgen oftmals auf der Strecke.

ELEMENTS, die Ausstellung das Fachhandwerks und Ansprechpartner rund um die Themen Bad, Heizung und Energie, möchte das Scheinwerferlicht nun neu ausrichten. In Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma „Digitalsinn“ rücken die über 270 Showrooms bundesweit die Wärmepumpe spielerisch und pointiert dorthin, wo sie hingehört: Als heiß ersehnte Lösung direkt ans Haus. Regisseur Fabian Epe spielt unter dem Motto „Das Warten hat ein Ende“ dabei mit der überraschenden Erkenntnis, dass die Weltmarke SAMSUNG neben den beliebten Fernsehern, Smartphones und Bluetooth-Boxen auch in Sachen Wärmepumpen genau die Lösungen liefert, die man sich fürs eigene Zuhause sehnlichst wünscht.

Der Plot bringt dies humorvoll auf den Punkt: Ein Pärchen sitzt auf dem Sofa, blickt auf das flackernde Feuer auf ihrem SAMSUNG Fernseher und wartet. Plötzlich kündigt sich eine Nachricht auf dem SAMSUNG Smartphone an. Vorfreude bricht sich Bahn: In tierischen Hauspuschen wird zu verführerischer Spannungsmusik aus dem SAMSUNG Multimedia­Lautsprecher getanzt. Um Punkt 12 Uhr klingelt es an der Tür. Erlösung. Pure Freude. Was steht vor der Tür? Das neue Auto? Das neue Sofa? Nein, die SAMSUNG Wärmpumpe ist da. Energiewende live vor Ort. Kameramann Simon Drescher fängt das heimelige Ambiente und die Stimmung zwischen den Partnern von Anfang an mit einem Mix aus Totale und Nahaufnahme ein.

Dieser Spot macht Spaß und gibt dem Thema Energiewende ein Stück Leichtigkeit zurück. ELEMENTS nutzt den Spot für eine ganzheitliche Kampagne, inklusive TV-Werbung (erster Sendetermin am 8.1. um 19:22 Uhr im ZDF), Online-Marketing und Social Media.

Über diesen Link kommen Sie zum Spot: youtu.be/2TcmSKKDwb8