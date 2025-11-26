Unser Wärmezähler kommt in Prozessleit-, Automations- und Energiemanagementsystemen zum Einsatz.

Dank seiner kurzen Ansprechzeiten ist er ideal für Wärmetauscher und Warmwasserbereiter. Die Wireless M-Bus-Version ist kompatibel mit dem Sysmess® S1 Funksystem und eignet sich für Anwendungen in Wohngebäuden sowie in Nah- und Fernwärmenetzen. Die Messwerte werden sowohl für gesetzliche Heizkostenabrechnungen als auch für Energieaudit oder Energiemanagementsysteme verwendet.

Der Ultramess® C3 U ermöglicht das Messen ohne bewegliche Teile, wodurch er verschleißarm und weniger anfällig für Schwebeteile im Heizungswasser ist.

Sie sind zugelassen gemäß MID-Richtlinie als Wärmezähler und gemäß PTB K7.2 als Kältezähler.