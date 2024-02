Vom 23. bis zum 26. April 2024 zieht es wieder Branchenakteure aus Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik zur IFH/Intherm nach Nürnberg. Auch Aalberts hydronic flow control ist mit seinen Marken Flamco, Comap, UWS und Heatpower 24 vor Ort und zeigt in Halle 5, Stand 201 auf über 200 m² Fläche Lösungen zum Heizen und Kühlen von Objekten aller Art. Dabei im Mittelpunkt: eine Insel voller Innovationen.

Drei Highlightprodukte sind auf der Innovationsinsel am Stand von Aalberts hydronic flow control zu sehen: die Übergabestation LogoMini G2, der SideFlow Clean und der neu erhältliche VacuStream Entgaser. Letzteren hat Flamco eigens für kleinere Anlagen bis 500 Liter und mit niedrigen Primärtemperaturen konzipiert, wie sie zum Beispiel beim Einsatz von Wärmepumpen in Einfamilienhäusern vorkommen. Das kompakte, geräuscharme Gerät entgast das Anlagenwasser nach einem festen Zyklus, indem es ein Vakuum erzeugt und die dabei freigesetzten Luftbläschen über den am oberen Ende befindlichen Flexvent Schwimmerentlüfter abführt. „Mit dem VacuStream von Flamco werden Korrosion und Biofilmbildung effektiv verhindert. Auf diese Weise bleiben die Rohre frei von Verunreinigungen, was einem vorzeitigen Verschleiß der Anlage vorbeugt und dafür sorgt, dass die Anlage effizient heizt bzw. kühlt“, sagt Dennis Krikken, Manager Product Management bei Aalberts hydronic flow control. Am Messestand können die Besucher die Funktionsweise der Produktneuheit live am Exponat beobachten.

Alles für einen effizienten Betrieb von Niedrigtemperatursystemen

Neben Wärmepumpensystemen leisten Nah- und Fernwärme ebenfalls einen substanziellen Beitrag zum Gelingen der Wärmewende. Mit der LogoMini G2, einer Weiterentwicklung der bewährten LogoMini, bietet Flamco eine Übergabestation speziell für ans Nah-/ Fernwärmenetz angeschlossene Verbraucher. „Denn auch hier haben wir es mit niedrigen primären Vorlauftemperaturen zu tun, was eine effiziente Wärmeübertragung erschwert“, so Gordon Schadwinkel, Leiter des Produktmanagements für die Technologielinien Transferstations, Metering und Energy Distribution bei Flamco. „Dank der optimierten Regelungsart der LogoMini G2, bei der die verbauten Wärmetauscher und die Regelventile perfekt aufeinander ausgelegt sind, sowie des hohen Standards in puncto Isolierung von Gehäuse und Komponenten erzielen wir niedrige Rücklauftemperaturen und somit eine sparsame Arbeitsweise der Anlage.“

Nur saubere Systeme sind effiziente Systeme

Eine weitere Produktneuheit auf der Innovationsinsel ist der SideFlow Clean, ein Teilstromfilter für die kontinuierliche Reinigung von Zentralheizungs- und Kühlanlagen. „Herzstück des SideFlow Clean sind eine Pumpe und intuitive Steuerung, die einen Teil des Systemwassers durch einen Filter und an einem Magneten vorbeiführt, wo Schmutz und Magnetit durch eine Kombination aus Filterbeutel und magnetischer Filtration aufgefangen werden“, erklärt Dennis Krikken. „Damit reinigt der Filter intensiver als herkömmliche Schlammabscheider. Außerdem kann er auch bei Bestandsanlagen eingebaut werden, z. B. mit unserem Flamco T-plus.“

Gerahmt wird die Innovationsinsel von verschiedenen Themenwänden, die sich den umfassenden Lösungen für die Anwendungsfälle Ein- und Mehrfamilienhaus sowie Gewerbeobjekte widmen. Ergänzt werden diese durch eine Demonstration des Comap-Portfolios für die Flächentemperierung. „Alles in allem beweisen wir mal wieder: Mit der kombinierten Produktpalette von Flamco, Comap, UWS und Heatpower24 deckt Aalberts hydronic flow control das gesamte Spektrum von der Wärmeerzeugung bis zur -abgabe ab – alles aus einer Hand, perfekt aufeinander abgestimmt“, schließt Dennis Krikken.

Aalberts hydronic flow control auf der IFH/Intherm 2024: Halle 5, Stand 201