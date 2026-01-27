Mit der WKM stellt REMKO eine neue kompakte und leistungsfähige Monoblock-Wärmepumpe in mehreren Leistungsklassen vor. Bild: REMKO, Lage

Wärme und Warmwasser liefert das neue Mitglied der REMKO-Wärmepumpenfamilie, die Monoblock-Wärmepumpe WKM. Sie arbeitet mit dem umweltschonenden Kältemittel R32 und erreicht die Energieeffizienzklasse A+++. Durch ihr gradliniges Design in der Farbe Alu/Graphit und den kompakten Aufbau passt die WKM zu jeder Hausarchitektur im Neubau und Bestand. Zudem läuft das Gerät sehr leise.

Alle relevanten Bauteile in einem Gehäuse, einschließlich des Kältekreislaufs – das vereinfacht den Aufbau der WKM und bringt eine hohe Funktionssicherheit. Fünf Leistungsklassen zwischen 6 und 20 kW stehen zur Verfügung, auch Kühlen ist mit den Geräten möglich.

Ob monovalent oder in hybriden Systemen, die WKM spielt in jeder Situation ihre Vorteile aus. Dazu bringt sie einen speziell schallisolierten Verdichter und eine leistungsgeregelte Umwälzpumpe mit EC-Technik mit. Die Wärmepumpe ist mit der intelligenten Regelung Smart-Control Touch ausgestattet, sie kann einen gemischten und einen ungemischten Heizkreis bedienen. Im Nachtbetrieb sinkt der Schalldruckpegel in jeder Leistungsklasse deutlich.

Die Monoblock-Wärmepumpe verfügt zudem über alle Voraussetzungen, um PV-Strom optimal zu nutzen. Sie ist Smart-Grid-fähig und WI-FI-ready. Durch den integrierten 3-stufigen Heizstab von 6 bzw. 9 kW wird eine stabile Versorgung gewährleistet. Die WKM trägt das EHPA-Siegel, ist förderfähig und das Beste: Sie ist bereits lieferbar, auch in verschiedenen Paketlösungen.

Alle Angaben gelten analog für die beiden Modelle WKM DUO mit Leistungsbereichen von 20 bis 32 bzw. 32 bis 40 kW. Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.