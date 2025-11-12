Die autarc GmbH, Anbieter einer Softwareplattform für Handwerker in der Energiewende, gibt ihre Teilnahme an der Solar Solutions Düsseldorf 2025 bekannt. Das Unternehmen präsentiert seine neuesten Innovationen zur durchgängigen Digitalisierung der Energieplanung.

Die vorgestellten Produktneuheiten adressieren zentrale Herausforderungen der Branche: Mit der 3D-PV-Planung können Solaranlagen präzise und unter Berücksichtigung von Verschattungen geplant werden. Die LiDAR-gestützte Heizungsplanung ermöglicht eine schnelle und exakte Erfassung von Gebäudedaten für die Heizlastberechnung. Das KI-Telefon entlastet Betriebe, indem es Kundenanfragen automatisiert entgegennimmt und vorqualifiziert, sodass sich die Fachkräfte auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

„Unser Mission besteht im Gestalten einer effizienten und erfolgreichen Energiewende und dafür sind digitale Werkzeuge für das Handwerk unerlässlich. Diese möchten wir SKH-Betrieb an die Hand geben”, erklärt Etienne-Noel Krause, Mitgründer und Geschäftsführer von autarc. „Die Solar Solutions ist für uns die ideale Gelegenheit, zu zeigen, wie unsere Plattform den Arbeitsalltag von Installateuren, Planern und Energieberatern nachhaltig vereinfacht. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, uns an unserem Stand zu besuchen und die Zukunft der Energieplanung mit uns zu diskutieren.“

Besuchen Sie autarc auf der Solar Solutions Düsseldorf

Am 3. und 4. Dezember 2025 finden Interessenten autarc am Stand L12.2 der Solar Solutions Düsseldorf. Erleben Sie unsere Software live in Aktion. Tauschen Sie sich mit unseren ExpertInnen aus und erfahren Sie mehr über unsere Vision einer digitalen Energiewende.

■■ Kostenlose Tickets erhalten Sie über unsere Website.

Über autarc.energy

Die autarc GmbH, gegründet 2023, ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitale Heizungs- und Energieplanung. Mit intelligenten Berechnungen, modernen KI-gestützten Technologien wie dem LiDAR-Scan sowie praxisorientierten Funktionen unterstützt autarc Fachbetriebe bei der effizienteren Planung und Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. Das Unternehmen zielt auf die Beschleunigung des Umstiegs auf fossilfreie Heizsysteme in Europa und die Entlastung der Handwerksbetriebe durch innovative digitale Tools.