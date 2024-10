Die neue Hargassner Luft-Wasser-Wärmepumpe Airflow-M mit 5 bis 20 kW besitzt ein breites Leistungsspektrum und eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser wie auch für Sanierungsprojekte. Sie heizt oder kühlt nach Wunsch und erreicht hocheffiziente Leistungszahlen.

Spannende Kombinationen

Als Komplettanbieter bei zentralem Heizen mit Holz umfasst das Hargassner Sortiment Anlagen im Leistungsbereich von 6 – 330 kW bei Pellets, 17 – 60 kW bei Stückholz und 20 bis 2.500 kW bei Hackgut.

Die Airflow-M ist perfekt mit Hargassner Biomassekessel kombinierbar. So erhält man eine Hybridanlage, die die Vorteile aus beiden Welten optimal einsetzt. Während die Wärmepumpe effektiv in der Übergangszeit und milden Wintermonaten arbeitet, unterstützt der Biomassekessel bei extremen Außentemperaturen und garantiert beständig wohlige Wärme. Hargassner bietet aktuell vier Kombinationsmöglichkeiten mit Pellets und Stückholz an.

„Ein großes Ziel war es, die Kombination der Wärmepumpe mit Biomasse-Kessel ausgeklügelt zu ermöglichen. Dabei wird auf Basis diverser Parameter entschieden, welcher Wärmeerzeuger zum Zeitpunkt der Wärmeanforderung am günstigsten bzw. sinnvollsten in Betrieb geht“, so Martin Daxecker, Hargassner-Produktmanager für Wärmepumpen.

Die Effizienz und Lebensdauer beider Einheiten werden dadurch auf ein Maximum erhöht und man heizt immer am kostengünstigsten.

Mehr dazu: hargassner.com