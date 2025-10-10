Schon seit Jahrhunderten nutzen Menschen basische Bäder für ihr Wohlbefinden. Besonders bei gesundheitsbewussten Menschen, aber auch bei denen, die Wert auf ihr Äußeres legen, ist das Basenbad sehr beliebt.

Durch Osmose werden dem übersäuerten Körper die Säuren entzogen und durch Basen ersetzt. Man sagt, 3 Stunden basisches Baden sind effektiver als 3 Monate basische Ernährung! Nicht umsonst ist basisches Baden der Inbegriff des Jungbrunnens.

Um tatsächlich einen Nutzen aus dem Basenbad zu ziehen, kommt es auf zwei Dinge an:

gleichbleibende Temperatur für 3-4 Stunden

gleichbleibende Konzentration des pH-Wertes im Wasser durch Basenpulver

Und hier liegt auch schon das Problem. Schon ab ca. 20 Minuten Baden kühlt das Wasser ab. Sie müssen einen Teil des erkalteten Wassers ablassen und neues, warmes Wasser nachfüllen. Und das immerzu über 3-4 Stunden. Der gewünschte pH-Wert ist dadurch verloren und Sie müssen jedes Mal Basenpulver nachdosieren.

Hier setzt das Konzept der Schröder Basenbadewanne an. Ein ausgeklügeltes Aufheizsystem erhält die Temperatur. Sie wählen einfach Ihre Wunschtemperatur und die Wanne sorgt flüsterleise dafür, dass sie über die ganze Zeit erhalten bleibt.

Nun ist nicht nur die Temperatur stabil, auch der eingestellte pH-Wert bleibt erhalten.

Um Ihnen die lange Zeit in der Badewanne zu versüßen, können zusätzliche Features eingebaut werden. Dies könnte beispielsweise sein:

Luftsprudelanlage

Power-LED Beleuchtung Farblichttherapie

Soundanlage Bluetooth

Eben alles, um Ihnen das Basenbad so angenehm und komfortabel wie möglich werden zu lassen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen schauen Sie in unserem Produktkatalog auf den Seiten 170 (Perfect Basenbad-System) und 171 (Classic Basenbad-System) oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

