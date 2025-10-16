EXHAUSTO hat die Boxventilator-Serie BESB um vier neue Modelle ergänzt. Mit Luftmengen bis 23.000 m3/h stehen nun zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für die Planung und Umsetzung effizienter Entlüftungssysteme zur Verfügung.

Die neuen Modelle BESB560, BESB630, BESB631 und BESB710 decken einen Luftmengenbereich von 1.465 bis 23.300 m3/h ab. BESB630 und BESB631 sind baugleich in den Abmessungen, bieten jedoch unterschiedliche Luftleistungsbereiche.

Alle neuen Modelle verfügen über energieeffiziente EC-Motoren, ein schallgedämmtes Gehäuse sowie Korrosionsschutz der Klasse C4 (Aluzink® AZ185). Neu ist die standardmäßige Eignung für die Außenmontage.

Für die Küchenlüftung mit Wärmerückgewinnung sind die Modelle BESB560 und BESB630 Teil der EXHAUSTO Dining-Solution. In Kombination mit den Lüftungsgeräten VEX160, VEX170, VEX160CF und VEX170CF erfüllen sie die Forderung der VDI 2052 nach einem außerhalb des Luftstromes liegenden Motor.

Die Berechnung und Auslegung der Modelle ist über die Software EXselectPRO möglich.

„Mit den vier neuen Modellen schaffen wir für unsere Kunden noch mehr Flexibilität in der Projektplanung. Gleichzeitig bleibt die BESB-Serie ein Garant für Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und kurze Lieferzeiten“, erklärt Ingo Krekeler, Produktmanagement.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Neue Baugrößen für BESB-Boxventilatoren | EXHAUSTO