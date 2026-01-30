HERZ ist bekannt für seine qualitativen und ästhe­tisch ansprechenden Thermostatköpfe, die Funktio­nalität und Design vereinen. Mit den HERZ DE LUXE Thermostatköpfen lassen sich Heizsysteme nicht nur technisch optimieren, sondern auch stilvoll in das ar­chitektonische Konzept jedes Raumes integrieren. In eleganten Ausführungen und 18 verschiedenen Farben bietet diese Serie eine Vielzahl an Bauformen und Verbindungsmöglichkeiten in bewährter HERZ Qualität. Diese umfassende Auswahl ermöglicht eine nahtlose Integration in jedes Heizsystem, ohne Kom­promisse bei Design oder Funktionalität machen zu müssen.

Passend zu den Thermostatköpfen der HERZ DE LUXE Reihe bietet HERZ auch die dazugehörigen Anbindesysteme und Thermostatventile in den glei­chen Farbtönen an. Ob Vorlauf- und Rücklaufventile, Eck- oder Durchgangsformen sowie Klemmsets - mit der HERZ DE LUXE Serie ist für jede Installationsan­forderung gesorgt.

Top­ Einsatzbereiche

Hotellerie / Touri

Ein- & Mehrfamilienhäuser

Büro & Office

Wohnhausanlagen

Einkaufszentren

Gesundheitszentren

Industrieanlagen

HERZ DE LUXE

HERZ DE LUXE Thermostatköpfe sind zusätzlich zu den normalen Einstellungen mit drei praktischen Markierungen ausgestattet, die eine einfache und präzise Einstellung ermöglichen:

Komforteinstellung (HERZ): Entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C.

Frostsicherung (Schneeflocke): öffnet das Ventil seblsttätig bei ca. 8 °C Umgebungstempera­tur und verhindert das Einfrieren derAnlage.

Nullstellung (0): Das Thermostatventil wird bis ca. 0 °C geschlossen bleiben.

Technische Daten

Sollwertbereich: 0 - 30 °C

Anschlussgewinde: M 28 x 1,5

M 30 x 1,5

HERZ MINI DE LUXE

Neben den Standardgrößen bietet HERZ mit der Serie HERZ MINI DE LUXE eine kompakte Alternative an Thermostatköpfen. Mit einer Länge von 7,5 cm und einem Durchmesser von 4,5 cm gehören sie zu den kleinsten Thermostatköpfen mit Hydrosensor auf dem Markt. Die kompakten Thermostatköpfe der Serie HERZ MINI DE LUXE sind zusammen mit passenden Ventilen in einer Auswahl exklusiver Farben erhältlich: Weiß, Chrom, Schwarz matt und Vintage.

HERZ DE LUXE Ventile

Die Baureihe HERZ DE LUXE besteht aus Heizkörperthermostaten, HERZ-TS-90-Thermostatventilen, Rücklaufvenitlen, Anbindesyste­me, Absperrventile sowie Anschlussgarnituren HERZ-3000 bzw. TS-3000 und Lanzenventilen VUA. Die Ventile sind in unterschied­lichsten Formen erhältlich: Durchgangsventil, Eckventil, Spezial Eckventil sowie Dreiachsen Eckventil. Alle Komponenten haben besonders vergütete, glatte Oberflächen.

Technische Daten