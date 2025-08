Wärmepumpen sind die Zukunft – wir liefern alles, was Profis dafür brauchen.

Von der Neuanlage bis zur Wartung: Wer Wärmepumpen professionell verbaut oder betreut, braucht mehr als nur das Gerät.

Zubehör, Ersatzteile, System-Know-how und einen Partner, der mitdenkt.

Genau da kommen wir ins Spiel: Philipp Wagner – Großhandel für SHK-Betriebe mit Wärmepumpen-Kompetenz.

Warum Wagner bei Wärmepumpen?

Top-Marken im Sortiment:

LG, Panasonic, Haier u. v. m. – mit durchgängigem Zubehör und Systemlösungen

Markenübergreifendes Zubehör:

Von Pufferspeicher bis Steuerung – sauber kombinierbar, clever geplant

Alle nötigen Ersatzteile – sofort verfügbar:

Und bei LG sogar exklusiv: Wir sind aktuell der einzige autorisierte LG-Ersatzteilhändler in Deutschland.

Hohe Lagerverfügbarkeit:

Was ihr im Shop seht, liefern wir auch. Schnell und zuverlässig – deutschlandweit.

Unser Extra-Service: Hydraulikschemen für eure Projekte

Ihr sagt uns, was geplant ist – wir liefern die passende Systemdarstellung für euer Vorhaben.

Preislich absolut konkurrenzfähig:

Von der Wärmepumpe selbst bis zum letzten Anschlussstück – stark kalkuliert, fair gelistet.

Jetzt entdecken, planen & bestellen – alles an einem Ort:

Wärmepumpen & Zubehör im Shop

Philipp Wagner – euer Partner für zukunftssichere Wärmesysteme. Technisch kompetent, schnell lieferfähig, herstellerübergreifend stark. Noch kein Kunden, dann geht’s hier zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!