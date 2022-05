24 Best of SHK-Show mit Hans-Arno Kloep und Marc Schmitz

Best of SHK-Show ist ein Podcast des Handwerker Radios - dem ersten und einzigen Internet-Radiosender für das deutschsprachige Handwerk.

In dieser Folge Best of SHK-Show spricht Max Herrmannsdörfer mit Hans-Arno Kloep, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Querschießer, und mit Marc Schmitz, Obermeister der SHK-Innung Köln und Geschäftsführer des SHK Betriebs Marc Schmitz GmbH.

Wie ist die aktuelle Geschäftslage in der SHK-Branche? Wie geht das Handwerk mit Materialknappheit und Preissteigerungen um? Und wie sieht die Prognose für die nächsten Monate aus? Antworten darauf liefert Hans-Arno Kloep.

Marc Schmitz ist nicht nur Obermeister der SHK-Innung Köln und Inhaber eines SHK-Betriebs, sondern auch Gründungsmitglied der Karnevalsgesellschaft Kölsche Lübüggele e.V.. Im April wurde die KG von der Fachzeitschrift Si mit dem Best of SHK-Award für das Handwerk ausgezeichnet.

