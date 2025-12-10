Das Anheben der Beine gelingt mit zunehmendem Alter vielleicht etwas schwerer und damit klappt auch beim Baden der Einstieg über den Badewannenrand weniger gut und bringt zusätzlich eine erhöhte Sturzgefahr mit sich. Wir haben zwei neue Produkte, die diesem Problem entgegenwirken können.

Puerta

Die Badewanne Puerta (links) hat eine Glastür auf der rechten Hälfte der Wanne eingebaut, die sich leicht öffnen lässt und gleichzeitig die Wanne sehr gut verschließt. Der Einstieg geht mit einer Schwelle von 20 cm Höhe und einer Breite von 39 cm barrierearm und bequem vonstatten. Auch der geriffelte Boden sorgt mit seiner rutschhemmenden Eigenschaft für mehr Sicherheit.

Die Front- und Seitenschürze ist vormontiert – bei der Variante EVR befindet sie sich auf der linken Seite und bei EVL auf der rechten Seite.

Die Daten auf einem Blick:

Maße: 170 x 80 x 40 / 55,5 cm

Volumen: 220 Liter

Bodenlänge: 123 cm

Beschläge in Chrom

Flexikala

Flexikala ist eine Badewannentür, die sich bei nahezu jeder Wanne aus unserem Sortiment flexibel bei uns im Werk an Ihrer Wunschposition einsetzen lässt. Die Tür gibt es sowohl in weiß Seidenglanz/Mineralwerkstoff als auch in durchsichtig/Glas. Der Rahmen besteht aus Mineralwerkstoff weiß Seidenglanz und ist in der Höhe je nach Wannenmodell variabel.

Eine ideale Möglichkeit für Senioren und Seniorinnen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie für alle, die sich mehr Komfort im Alltag wünschen.

Uppsala Easy

Mit klaren Linien und schlichter Optik bietet auch die Uppsala Easy eine optimale Möglichkeit, den Alltag zu erleichtern. Sie ist neu im Sortiment und gibt es derzeit in den Ausführungen L VER (Vorwand Einbau rechts, mit Tür und Schürze auf der linken Seite) und R VEL (Vorwand Einbau links, mit Tür und Schürze auf der rechten Seite) und ist in drei Größen, 160x70, 170x75 und 180x80 erhältlich.

Zudem können die Uppsala Easy Modelle auch mit Schröder-Whirlsystemen veredelt werden, wie unten abgebildet mit dem Power Luftsystem und dem Eco Luftsystem. 2 oder 4x Power-LED-Lichttherapie sowie der Einbau einer Bluetooth-Soundanlage sind ebenfalls möglich.

Bei Interesse oder Rückfragen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?