Innovatives Bauen setzt auf moderne Lösungen, die den Anforderungen einer nachhaltigen und komfortablen Zukunft gerecht werden. Dafür bedarf es Lösungen, die nicht nur den heutigen, sondern auch den zukünftigen Herausforderungen entsprechen. Effiziente Abdichtungen schützen vor Feuchtigkeit und tragen zur Langlebigkeit von Gebäuden bei, während innovative Entwässerungssysteme eine nachhaltige Ableitung von Regenwasser ermöglichen. Durch die Minimierung von Wärmebrücken wird der Energieverbrauch gesenkt und mit intelligenten Tür- und Fenstersystemen der Raumkomfort erhöht.

Durch den gezielten Einsatz innovativer Technologien wie 3D-Scanning und KI, ressourcenschonender Materialien und durchdachter Designlösungen können Gebäude entstehen, die die Lebensqualität der Bewohner signifikant steigern. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir Ihnen Lösungen aufzeigen, die einen wichtigen Beitrag zur Schaffung energieeffizienter, gesunder und zukunftsfähiger Gebäude leisten.

Inhalte

zur Auswahl regelwerkskonformer Abdichtungslösungen mit Flüssigkunststoff

zu geprüften barrierefreien Bauteillösungen

zu Entwässerungslösungen zur Kompensation von Starkregenereignissen und Überbrückung der Trockenzeiten begrünter Flachdächer

zur sicheren Ausführung barrierefreier Schwellen und nachhaltigem Umgang mit Regenwasser

zu Energieeffizienz durch innovative Materialien

zu Nutzflächengewinn durch schlanke Bauteile

zu geprüften Abdichtlösungen für niveaugleiche Hebe-Schiebe-Bodenschwellen nach DIN 18040-2

zur Designlösung für Hebe-Schiebe-Motorik zur Erfüllung der Bedienkraft nach DIN 18040-2

zur digitalen Zustandsdokumentation und KI im Entwurf

zum Stand aktueller und zukünftiger Regelwerke und Richtlinien

Termine

16.09.2025, 08:30 - 16:30 Uhr | Stadthalle Oberursel

18.09.2025, 08:30 - 16:30 Uhr | Stadthalle Köln

23.09.2025, 08:30 - 16:30 Uhr | Veranstaltungsforum Fürstenfeld

25.09.2025, 08:30 - 16:30 Uhr | Schwabenlandhalle Fellbach

In der begleitenden Fachausstellung präsentieren wir Ihnen zudem aktuelle Informationen und laden zu Gesprächen ein.

Die Teilnahme an den Symposien ist für Sie kostenlos und die Anerkennung als Fortbildungsmaßnahme bereits beantragt.