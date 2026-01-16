In Gasanlagen ist die Zuverlässigkeit der Absperrkomponenten eine grundlegende Voraussetzung für die Sicherheit.

Die R2- und R4-Kugelhähne von TECO, DVGW-zertifiziert, wurden entwickelt, um sichere Verbindungen in Anlagen mit flexiblen Schläuchen zu gewährleisten, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Maximale Sicherheit mit Bajonettanschluss

Die R2- und R4- Kugelhähne sind mit einem Bajonettanschluss ausgestattet, der den Anschluss des flexiblen Schlauchs besonders sicher macht:

Der Schlauch kann nur bei geschlossenem Kugelhahn angeschlossen oder getrennt werden;

Der Kugelhahn lässt sich nicht öffnen, wenn der Schlauch nicht korrekt eingesetzt ist.

Dies verhindert unbeabsichtigte Öffnungen oder fehlerhafte Anschlüsse und erhöht die Sicherheit für Installateure und Endanwender.

Integrierter FIREBAG®: automatischer Schutz im Brandfall

R2 und R4 sind mit dem integrierten Sicherheitseinrichtung FIREBAG® ausgestattet, das im Brandfall automatisch eingreift: sobald eine Temperatur von 100 °C erreicht wird, unterbricht FIREBAG® den Gasfluss dauerhaft, verhindert die Gassättigung der Umgebung und reduziert das Explosionsrisiko.

Verfügbare Ausführungen

R2-Kugelhahn: geeignet für Außeninstallationen bis –20 °C, mit praktischem Bedienungshandgriffe.

R4-Kugelhahn: ausgelegt für den Einsatz bei Temperaturen bis –40 °C.

Beide Kugelhähne sind für Methan, Butan und Propan geeignet, entsprechen den wichtigsten europäischen Gasnormen und werden nach den hohen Qualitätsstandards von TECO gefertigt.

Warum R2 und R4 TECO wählen

Bajonettanschluss für sichere Verbindungen;

Automatischer Brandschutz dank integriertem FIREBAG®;

Zuverlässigkeit auch bei niedrigen Temperaturen;

DVGW-Zertifizierung, wie die gesamte Gasproduktpalette von TECO.

Möchten Sie mehr über TECO- Lösungen zur Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns: wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.