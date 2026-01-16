16.01.2026  Pressemeldung Alle News von TECO

R2 und R4 TECO: DVGW-zertifizierte Kugelhähne für die Gasabsperrung an flexiblen Schläuchen

In Gasanlagen ist die Zuverlässigkeit der Absperrkomponenten eine grundlegende Voraussetzung für die Sicherheit.

Die R2- und R4-Kugelhähne von TECO, DVGW-zertifiziert, wurden entwickelt, um sichere Verbindungen in Anlagen mit flexiblen Schläuchen zu gewährleisten, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Maximale Sicherheit mit Bajonettanschluss

Die R2- und R4- Kugelhähne sind mit einem Bajonettanschluss ausgestattet, der den Anschluss des flexiblen Schlauchs besonders sicher macht:

  • Der Schlauch kann nur bei geschlossenem Kugelhahn angeschlossen oder getrennt werden;
  • Der Kugelhahn lässt sich nicht öffnen, wenn der Schlauch nicht korrekt eingesetzt ist.

Dies verhindert unbeabsichtigte Öffnungen oder fehlerhafte Anschlüsse und erhöht die Sicherheit für Installateure und Endanwender.

Integrierter FIREBAG®: automatischer Schutz im Brandfall

R2 und R4 sind mit dem integrierten Sicherheitseinrichtung FIREBAG® ausgestattet, das im Brandfall automatisch eingreift: sobald eine Temperatur von 100 °C erreicht wird, unterbricht FIREBAG® den Gasfluss dauerhaft, verhindert die Gassättigung der Umgebung und reduziert das Explosionsrisiko.

Verfügbare Ausführungen

  • R2-Kugelhahn: geeignet für Außeninstallationen bis –20 °C, mit praktischem Bedienungshandgriffe.

  • R4-Kugelhahn: ausgelegt für den Einsatz bei Temperaturen bis –40 °C.

Beide Kugelhähne sind für Methan, Butan und Propan geeignet, entsprechen den wichtigsten europäischen Gasnormen und werden nach den hohen Qualitätsstandards von TECO gefertigt.

Warum R2 und R4 TECO wählen

  • Bajonettanschluss für sichere Verbindungen;
  • Automatischer Brandschutz dank integriertem FIREBAG®;
  • Zuverlässigkeit auch bei niedrigen Temperaturen;
  • DVGW-Zertifizierung, wie die gesamte Gasproduktpalette von TECO.

Möchten Sie mehr über TECO- Lösungen zur Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns: wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
