R2 und R4 TECO: DVGW-zertifizierte Kugelhähne für die Gasabsperrung an flexiblen Schläuchen
Die R2- und R4-Kugelhähne von TECO, DVGW-zertifiziert, wurden entwickelt, um sichere Verbindungen in Anlagen mit flexiblen Schläuchen zu gewährleisten, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Maximale Sicherheit mit Bajonettanschluss
Die R2- und R4- Kugelhähne sind mit einem Bajonettanschluss ausgestattet, der den Anschluss des flexiblen Schlauchs besonders sicher macht:
- Der Schlauch kann nur bei geschlossenem Kugelhahn angeschlossen oder getrennt werden;
- Der Kugelhahn lässt sich nicht öffnen, wenn der Schlauch nicht korrekt eingesetzt ist.
Dies verhindert unbeabsichtigte Öffnungen oder fehlerhafte Anschlüsse und erhöht die Sicherheit für Installateure und Endanwender.
Integrierter FIREBAG®: automatischer Schutz im Brandfall
R2 und R4 sind mit dem integrierten Sicherheitseinrichtung FIREBAG® ausgestattet, das im Brandfall automatisch eingreift: sobald eine Temperatur von 100 °C erreicht wird, unterbricht FIREBAG® den Gasfluss dauerhaft, verhindert die Gassättigung der Umgebung und reduziert das Explosionsrisiko.
- R2-Kugelhahn: geeignet für Außeninstallationen bis –20 °C, mit praktischem Bedienungshandgriffe.
- R4-Kugelhahn: ausgelegt für den Einsatz bei Temperaturen bis –40 °C.
Beide Kugelhähne sind für Methan, Butan und Propan geeignet, entsprechen den wichtigsten europäischen Gasnormen und werden nach den hohen Qualitätsstandards von TECO gefertigt.
Warum R2 und R4 TECO wählen
- Bajonettanschluss für sichere Verbindungen;
- Automatischer Brandschutz dank integriertem FIREBAG®;
- Zuverlässigkeit auch bei niedrigen Temperaturen;
- DVGW-Zertifizierung, wie die gesamte Gasproduktpalette von TECO.
Möchten Sie mehr über TECO- Lösungen zur Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns: wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.