Liebe Kunden,

ein neues Jahr bringt neue Anforderungen – technisch, regulatorisch und im täglichen Arbeitsalltag. Um Sie dabei bestmöglich zu unterstützen, haben wir unseren Online-Schulungskalender 2026 für Sie veröffentlicht.

Dieses Jahr bieten wir Ihnen eine Vielzahl praxisnaher Schulungen rund um Heizungs-, Sanitär- und Systemtechnik. Gemeinsam mit namhaften Herstellern und erfahrenen Referenten vermitteln wir aktuelles Fachwissen, das Sie direkt im Arbeitsalltag einsetzen können – kompakt, verständlich und zeitsparend.

Darunter finden Sie beispielsweise Wärmepumpenschulungen von LG, Haier und Panasonic, Brennerschulungen von MHG und Intercal oder auch Webinare mit nützlichem Wissen rund um Magnesiumanoden.

Der neue Schulungskalender ermöglicht Ihnen eine frühzeitige und verlässliche Planung für Sie und Ihr Team – bequem online und übersichtlich aufbereitet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

aktuelle Fachthemen und praxisorientierte Inhalte

Online-Schulungen – ortsunabhängig und effizient

Präsenz-Schulungen – persönlich und ausführlich

Planungssicherheit für 2026

Know-how direkt vom Hersteller und Großhandel

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Team gezielt weiterzubilden und fachlich auf dem neuesten Stand zu halten.

Jetzt Schulungen entdecken und Plätze sichern!

Interesse an Fortbildungen? Unseren Schulungskalender finden Sie hier: Zum Online-Schulungskalender

Jetzt Punkte sammeln & Wunschgutschein sichern: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.