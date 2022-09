In den Onlineschulungen vermittelt Uponor Fachwissen zu verschiedenen Themen. Quelle: Uponor

Building Information Modeling (BIM) steht für die Digitalisierung im Bauwesen: Es wird zuerst virtuell geplant, danach real und anschließend gebaut. Das stellt Fachplaner vor neue Herausforderungen. Uponor unterstützt mit einer Onlineschulung zum Thema und bietet auch darüber hinaus ein weitreichendes Schulungsprogramm an.

Onlineschulungen im Herbst

Jeweils 60-minütige Intensivschulungen zu verschiedenen Themen

Bequem von überall teilnehmen: jetzt anmelden!

Die konventionelle Planung wird bei BIM vollständig in digitale Planungsprozesse überführt. Fachplaner stehen vor der Herausforderung, komplexe Design- und Planungsaufgaben möglichst detailliert und zugleich effizient zu lösen. Die Onlineschulung bietet eine kurze Einleitung in die BIM-Begriffswelt und zeigt, inwiefern sich Planungsprozesse verändern müssen, um BIM effektiv zu nutzen. Darüber hinaus stellt Uponor vor, wie die eigene Lösung - die BIM- Plattform mitsamt der BIM-Bibliothek und dem Revit Plug-in zur Planung von Fußbodenheizsystemen - Fachplaner bei der praktischen Umsetzung von BIM-Projekten unterstützt.

Schulungen zum Thema Heizen und Kühlen

Als Spezialist für Heiz- und Kühlsysteme vermittelt Uponor Wissen. Entsprechend breit ist das Schulungsangebot in diesem Bereich: Von Praxistipps für Fußbodenheizungen, über Fachwissen zu Themen wie Heizlast und Heizleistung und Schulungen zum Thema Kühlen, bis hin zu Spezialthemen wie die komplexe Temperierung von Gewerbebauten wie Büros, Sportstätten oder Hallen reicht das Programm. Welche Schulungsthemen gerade angeboten werden, variiert. Im Herbst können Interessierte an Schulungen zum Thema Kühldecken oder am Seminar „Praxistipps für die Regelung einer Fußbodenheizung“ teilnehmen.

Expertise in Sachen Trinkwassersysteme

Fachplaner stehen bei der Konzeption von Trinkwasseranlagen für Gebäude vor der Herausforderung, die verschiedenen Anforderungen an Hygiene, Warmwasser-Komfort und Energieeffizienz miteinander zu vereinen. Uponor unterstützt dabei mit einer ganzheitlichen Lösung aus technischem Konzept und effizientem Planungsservice. Ein dreiteiliges Schulungsangebot widmet sich den Themen dezentrale Trinkwassererwärmung und Trinkwasserverteilung für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Energieeffizienz von Trinkwassersystemen und dezentrale Wohnungsstationen und Dimensionierung von Rohrnetzen.

Nahwärmesysteme und mehr

Geringe Wärmeverluste in Nahwärmesystemen und eine einfache Verarbeitung - das ermöglichen die vorgedämmten Rohrleitungen Uponor Ecoflex VIP. Dank VIP-Technologie (Vakuum-Isolations-Paneel) werden Wärmeverluste um bis zu 60 Prozent gesenkt. Durch das flexible Design und den kleinen Durchmesser ist es möglich, die Installationszeit der Rohre im Vergleich zu flexiblen Rohren mit PUR­Schaum-Dämmung um bis zu 20 Prozent und im Vergleich zu Stahlrohren sogar um mehr als die Hälfte zu reduzieren. In der Onlineschulung erfahren Interessierte mehr.

Uponor erweitert sein Schulungsangebot kontinuierlich: Immer wieder stehen neue Themen auf dem Programm. Dabei werden auch Hintergrundthemen, etwa das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), beleuchtet. Das aktuelle Angebot finden Interessierte auf der Website: www.uponor.com/de-de/service/webinare

Organisatorische Infos und Terminübersicht

Terminübersicht:

BIM @ Uponor - Grundlagen und Werkzeuge:

Di, 13.09.2022 / Do, 22.09.2022 / Mi, 05.10.2022

Di, 25.10.2022

Di, 06.09.2022 + Di, 20.09.2022

Di, 27.09.2022 + Di, 04.10.2022 + Do, 06.10.2022

Do, 08.09.2022

Dauer: 60 Minuten

Anmeldung unter: www.uponor.com/de-de/service/webinare