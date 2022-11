Umsatzanstieg aufgrund von Maßnahmen zur Sicherstellung von Produktlieferungen in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Gleichzeitig rückläufiger Gewinn aufgrund der rapiden Schwächung des Yen über den prognostizierten Bereich hinaus sowie steigender Komponentenpreise und höherer Logistikkosten - Senkung der Prognose aufgrund der Auswirkungen der starken Schwächung des Yen, der steigenden Komponentenpreise, der höheren Logistikkosten und der sich abschwächenden Wirtschaftsaussichten in Amerika und China

Umsatz

Der Umsatz für das erste Halbjahr stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,2% auf 732,7 Mrd. Yen (EUR 5,28 Mrd.), was auf die Anstrengungen zurückzuführen ist, die Produktlieferungen in einem schwierigen Geschäftsumfeld sicherzustellen. Der Umsatz in Japan stieg um 1,2% auf 481,6 Mrd. Yen (EUR 3,47 Mrd.). Die Umsatzquote durch das Geschäft mit Renovierungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte auf 41%. Die internationalen Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 12,6% auf 257,7 Mrd. Yen (EUR 1,86 Mrd.), ohne Berücksichtigung von Währungseffekten um 0,4%.

Kerngewinn

Das Kernergebnis für das erste Halbjahr sank im Vergleich zum Vorjahr um 31,1 Mrd. Yen (EUR 224 Mio.) auf 6,2 Mrd. Yen (EUR 45 Mio.), was auf die über die Erwartungen hinaus rasche Abwertung des Yen und den rapiden Anstieg der Komponenten- und Energiepreise zurückzuführen ist. Das Ergebnis wurde auch durch Bestandsanpassungen bei Kunden in Amerika beeinträchtigt, da die Verbrauchernachfrage in der Region nach den Zinserhöhungen nachließ. Darüber hinaus trug eine Abschwächung des chinesischen Immobilienmarktes zu den niedrigeren Kernergebnissen bei. Die Kernergebnismarge sank um 4,5 Prozentpunkte auf 0,8%.

LIXIL Water Technology (LWT) & EMEA

Der Umsatz von LWT auf den internationalen Märkten stieg im ersten Halbjahr aufgrund der Abwertung des Yen im Vergleich zum Vorjahr um 10,8% auf 244,5 Milliarden Yen (EUR 1,76 Mrd.). Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse sank der Umsatz im Jahresvergleich um 2%. Das Kernergebnis verringerte sich um 62,3% auf 9,8 Mrd. Yen (EUR 71 Mio.), was auf die Herausforderungen in der Lieferkette und gestiegene Kosten, einschließlich höherer Energiepreise, zurückzuführen ist. Die Kerngewinnmarge sank um 7,8 Prozentpunkte auf 4,0%.

In der Region EMEA blieb der Umsatz im ersten Halbjahr in lokaler Währung gegenüber dem Vorjahr unverändert, stieg jedoch auf Yen-Basis. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz in der Region gegenüber dem Vorquartal in lokaler Währung und in Yen leicht an. Zwei im ersten Quartal in der Region eingerichtete Distributionszentren nahmen ihren Betrieb auf und erzielten stetige Fortschritte bei der Behebung von Lieferengpässen, von denen einige Produkte im ersten Halbjahr betroffen waren. LIXIL beabsichtigt, diese Herausforderung in der zweiten Jahreshälfte zu lösen.

Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA, kommentierte: „Wir agieren weiterhin in einem sehr unsicheren Umfeld. Die Konsolidierung einer agilen und widerstandsfähigen Lieferkette bleibt auch im zweiten Halbjahr unsere oberste Priorität, damit wir unseren Kunden in diesen Zeiten ein starker Partner sein können. Die Tatsache, dass wir uns als EMENA-Region auf das starke Netzwerk von LIXIL verlassen können, ist ein großer Vorteil für die Marke GROHE.“