Fachwissen und Genuss in einem Event – das TGA Erlebnisseminar 2025 „Feuer & Eis im Griff“ kombiniert ein praxisorientiertes Brandschutzseminar mit einem außergewöhnlichen Grillkurs in winterlicher Atmosphäre. Ob TGA-Planer, Projektleiter, SHK-Meister oder Inhaber eines Installationsbetriebs – hier erweitern Sie Ihr Wissen und erleben gleichzeitig ein Event, das in Erinnerung bleibt.

Brandschutz im Holzbau – Wissen für die Praxis

Der Nachmittag startet mit dem Fachseminar „Abschottungs- und Befestigungssysteme für die TGA im Holzbau“. Erfahrene Referenten vermitteln wertvolle Inhalte zu:

Rohr- und Kabelabschottungen im Holzbau

Anforderungen der überarbeiteten Muster-Holzbaurichtlinie (MHolzBauRL)

Klassifizierten Abschottungen und Richtlinien

Positiv geprüften Nullabständen und Sonderfällen

Befestigungslösungen in notwendigen Fluren

Befestigung von Feuerlöschanlagen

Je nach Veranstaltungsort führen Sie unsere Brandschutz-Experten Mathias Heinl, Jonas Peters oder Torsten Jung-Stephan kompetent durch die Themen und geben praxisnahe Tipps für Ihre Projekte.

Wintergrillen mit 5 Gängen – Kulinarik unter freiem Himmel

Nach der Theorie folgt der Genuss: Beim „Wintergrillen mit 5 Gängen“ lernen Sie die Handhabung und Reinigung von Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills, verschiedene Grillmethoden und die Zubereitung eines festlichen Menüs vom Rost. Von herzhaften Vorspeisen bis zu winterlichen Hauptgängen – hier wird’s heiß, auch wenn draußen die Temperaturen fallen.

Inklusive:

Alle Speisen, Rezepte, Urkunde, Grillschürze sowie Getränke (inkl. drei Getränke). Der Kurs findet im Freien statt – warme Kleidung und festes Schuhwerk sind daher empfehlenswert.

Ablauf, Termine und Orte

13:00 – 13:15 Uhr: Begrüßung

13:15 – 15:00 Uhr: Brandschutzseminar

15:30 – 19:30 Uhr: Weber Grillkurs

11. November 2025 – Ansbach | S-Kultur | Residenzstr. 2–6

13. November 2025 – Hamburg | StarKüche OHG | Stahltwiete 20

13. November 2025 – Remagen | Kochschule la cucina | Konrad-Zuse-Ring 25

Anmeldung & Teilnahme

Die Teilnahmegebühr beträgt 119,- € zzgl. MwSt. und beinhaltet Seminarunterlagen, Teilnahmezertifikat, Verpflegung und Grillkurs.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen pro Standort begrenzt – sichern Sie sich daher rechtzeitig Ihren Platz beim diesjährigen „Feuer & Eis“-Erlebnisseminar.

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.