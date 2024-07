Wenn es in den eigenen vier Wänden an kälteren Tagen besonders gemütlich sein soll, schwören viele Hauseigentümer auf einen Kamin- oder Pelletofen. Das Spiel des Feuers schafft eine besondere Atmosphäre im Raum und erzeugt eine angenehme Wärme. Was viele nicht wissen: Ein Pelletofen lässt sich auch optimal im System betreiben. Er heizt dann an kälteren Tagen das Wohnzimmer auf und speist zugleich Wärme ins Heizsystem ein – und mit dieser Wärme werden das Trinkwasser sowie das Heizwasser für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung erhitzt. Der perfekte Mitspieler in einem solchen Heizsystem ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sie stellt auch im Winter eine zuverlässige Wärme- und Warmwasserversorgung sicher. Sinkt dagegen bei niedrigeren Außentemperaturen ihre Leistungsfähigkeit, kommt verstärkt der wasserführende Pelletofen zum Einsatz. Dieses Zusammenspiel ist effizient und senkt die Energiekosten, und Hausbesitzer profitieren von einer ganzjährig nachhaltigen Wärme- und Warmwasserversorgung. Wer neu baut oder sein Heizsystem mit diesen Komponenten modernisiert, hat außerdem einen weiteren Vorteil: Weil der Pelletofen einen Teil der Wärmeversorgung übernimmt, lässt sich die Wärmepumpe etwas kleiner auslegen – das heißt, es genügt ein Gerät mit weniger Leistung. Das senkt die Investitionskosten.

Wer die Energiekosten im Eigenheim senken will, setzt mit einem wasserführenden Pelletofen und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe auf ein nachhaltiges Doppel. Bilder: Buderus

Nachhaltiges Doppel

Doch wie funktioniert ein Heizsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und wasserführendem Pelletofen im Detail? Grundvoraussetzung ist, dass nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch der Pelletofen über wasserführende Leitungen ins Heizsystem eingebunden ist. Beide liefern darüber die erzeugte Wärme an einen Pufferspeicher – dieser bevorratet warmes Wasser und ist das hydraulische Bindeglied zwischen Wärmepumpe und Pelletofen. Die Wärmeerzeuger nutzen erneuerbare Energien: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe gewinnt die Wärme aus der Außenluft und führt sie über die wasserführenden Leitungen dem Pufferspeicher zu. Der Pelletofen verwendet einen Teil der Wärme aus der Verbrennung der Holzpellets, um das Heizwasser zu erwärmen, das über Leitungen durch den Ofen geführt wird. Auch dieses erwärmte Wasser fließt schließlich in den Pufferspeicher und kann fürs komplette Heizsystem genutzt werden.

Größter Pluspunkt des Systems: Der Pelletofen wird im Winter und in der Übergangszeit betrieben, wenn die Außentemperaturen niedriger sind und der Wärmebedarf hoch. Dadurch muss die Luft-Wasser-Wärmepumpe weniger oft arbeiten – sie funktioniert zwar selbst bei Minusgraden tadellos, doch der Strombedarf für den Betrieb ist bei kälteren Außentemperaturen höher. Wird zu dieser Zeit der Pelletofen genutzt, um Wärme ins Heizsystem einzuspeisen, entlastet er die Wärmepumpe und senkt so die Stromkosten. Der wasserführende Pelletofen heizt dann vorrangig den Pufferspeicher auf. Je nach Einstellung der Heizungsregelung können beide Wärmeerzeuger auch parallel arbeiten.

Ein Pelletofen ist gut integrierbar

Diese Systemkombination eignet sich nicht nur für den Neubau, sondern kann auch eine attraktive Lösung für bestehende Gebäude sein. Beispielsweise, wenn ein alter Kessel durch eine Wärmepumpe ersetzt werden soll. Dann lässt sich ein wasserführender Pelletofen gleich mitdenken. Auch wenn bereits

eine Wärmepumpe installiert ist, kann der Heizungsfachbetrieb in vielen Fällen einen wasserführenden Pelletofen nachrüsten. Ein Vorteil dabei: Den erforderlichen Pufferspeicher gibt es dann schon, weil dieser bereits mit der Wärmepumpe installiert wurde. Nur wasserführende Leitungen vom Pelletofen zum Pufferspeicher müssen noch angebracht werden.

Grundsätzlich lassen sich Pelletofen und Wärmepumpe aus einem weiteren Grund gut über einen Pufferspeicher kombinieren: Weil eine Wärmepumpe üblicherweise auf einem niedrigen Temperaturniveau arbeitet, gibt es im Pufferspeicher Restkapazitäten, die wiederum der Pelletofen optimal nutzen kann. In der Regel wird somit auch kein zusätzlicher Speicher benötigt. Optional ist ein solches Heizsystem um weitere Komponenten erweiterbar, Hersteller mit entsprechender Systemexpertise bieten hierfür sämtliche Bestandteile aus einer Hand an. So hat Buderus beispielsweise Frischwasserstationen im Portfolio, die sich sehr gut in ein Heizsystem mit Wärmepumpe und Pelletofen integrieren lassen. Eine Frischwasserstation nutzt die Energie des Pufferspeichers um warmes Trinkwasser im Durchflussprinzip nach Bedarf bereitzustellen. Das ist eine besonders hygienische Art der Warmwasserbereitung. Außerdem steht schnell warmes Trinkwasser zur Verfügung, ohne dass die Wärmepumpe anspringen muss.

Sparsamer Betrieb

Zu einem effizienten Betrieb von Wärmepumpe und Pelletofen trägt nicht nur deren Zusammenspiel im System bei. Auch die Geräte selbst sind auf maximale Effizienz und einen sparsamen Betrieb ausgelegt. So arbeiten moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen wie die Logatherm WLW186i AR oder Logatherm WLW196i AR von Buderus modulierend. Modulierend bedeutet: Die Wärmepumpe passt ihre Leistung immer exakt an den Bedarf im Heizsystem an. Dadurch verbraucht sie auch nur so viel Strom, wie aktuell zur Wärmeerzeugung benötigt wird. Und wasserführende Pelletöfen wie der Logastyle Lamina mit der Effizienzklasse A++ verbrennen die Holzpellets dank moderner Technik besonders effizient. Der Wirkungsgrad dieses Wärmeerzeugers von Buderus liegt bei gut 95 Prozent, die Nennwärmeleistung zwischen 3,4 und 9,3 kW.

Pelletofen: Wärme clever verteilt

Um zu verstehen, wie ein wasserführender Pelletofen funktioniert, lohnt sich ein Blick ins Innere. Vom integrierten Pelletbehälter – beim Logastyle Lamina fasst dieser bis zu 45 Kilogramm – gelangen die Pellets zur Brennerschale. In dieser Schale werden die Pellets automatisch entzündet und mithilfe von unten einströmender Verbrennungsluft verbrannt. Die entstehende Wärme wird dann auf zwei Arten genutzt. Zum einen erhitzt sich der Korpus des Pelletofens und gibt die Wärme an den Wohnraum ab, was eine behagliche Atmosphäre schafft. Parallel erwärmen die aufsteigenden Heizgase das Heizwasser, das durch den im Pelletofen integrierten Wärmeübertrager fließt. Etwa 80 Prozent der Wärme gehen dadurch ins Heizsystem, 20 Prozent in den Wohnraum.

Links: Die Holzpellets werden im Logastyle Lamina automatisch in die Brennerschale gefördert. So muss lediglich ab und zu der integrierte Pelletbehälter nachgefüllt und die Asche entsorgt werden. Rechts: Über ein LED-Display mit Steuerung auf Tages- und Wochenbasis lässt sich der Pelletofen komfortabel bedienen. Bilder: Buderus

Für Bewohner ist der Betrieb eines wasserführenden Pelletofens sehr komfortabel: Der Kaminofen funktioniert dank elektrisch betriebener Förderschnecke vollautomatisch, nur gelegentlich muss der Pelletbehälter befüllt werden. Feuerungsregelung und Brennstoffzufuhr werden durch den eingebauten Regler gesteuert. Zudem lassen sich Zeitprogramme einstellen. Ebenso wie die Wärmepumpe arbeitet ein wasserführender Pelletofen CO 2 -neutral, wenn für den Betrieb 100%-Ökostrom verwendet wird. Der Wartungsaufwand bleibt überschaubar. Einmal jährlich sollte der Heizungsfachbetrieb das Abgassystem und den Wärmetauscher im Ofen reinigen. Der Schornsteinfeger kümmert sich um die Abnahme des Pelletofens bei der ersten Inbetriebnahme und danach, wie gewohnt, um die regelmäßige Reinigung des Schornsteins. Kleinere laufende Reinigungsarbeiten kann der Hausbesitzer selbst vornehmen, Hersteller beschreiben diese in der Betriebsanleitung zum Pelletofen.

Fazit

Wohlig warm, nachhaltig und zugleich kostensenkend: Für die Kombination aus Wärmepumpe und wasserführendem Pelletofen sprechen viele Gründe. Während eine Luft-Wasser-Wärmepumpe effizient kostenlose Umweltwärme nutzt, ist der Pelletofen der optimale Mitspieler im Heizsystem bei niedrigen Außentemperaturen. Er entlastet in der Heizperiode die Wärmepumpe und verlängert so deren Lebensdauer. Hauseigentümer senken dadurch ihre Stromkosten, heizen auf Basis erneuerbarer Energien und profitieren ganzjährig von einem hohen Wärme- und Warmwasserkomfort.

Autor

Uwe Kluge, Produktmanagement Buderus