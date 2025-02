KESSEL: Next Level - ISH 2025

Der Name KESSEL steht seit mehr als 60 Jahren für „Führend in Entwässerung“. 2025 gehen wir einen Schritt weiter. Begleiten Sie uns auf diesem Weg, der auf der ISH beginnt: Auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft am 17. März 2025 eröffnen wir das nächste Level unserer Unternehmensgeschichte – noch mutiger, überraschender und innovativer. Planen Sie einen Besuch auf der ISH Frankfurt 2025 ein und erleben Sie alle Neuheiten direkt vor Ort.